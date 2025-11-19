Tú Dưa có nghệ danh mới là Mars Anh Tú.

- Có vẻ như anh đang định hình mình là nhà sản xuất âm nhạc và người đào tạo các tài năng hơn là một ca sĩ?

Công việc làm sản xuất đã diễn ra hơn 10 năm nay từ khi tôi chuyển sang sáng tác ca khúc. Chỉ có khác là 5 năm trở lại đây công việc sản xuất quy mô và chuyên nghiệp hơn khi tôi thành lập 2 công ty giải trí đặt tại TPHCM là Mars Entertainment và MyTonic. Tôi cũng có 2 người đồng hành cùng rất giỏi là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Trước đây tôi làm độc lập tại Hà Nội còn giờ công ty quản lý các nghệ sĩ như Anh Quân Idol, Hoàng Minh Khôi (Điểm hẹn tài năng), các con tôi Lexxi (20 tuổi) và Linh Nhi (25 tuổi) cũng ký hợp đồng với công ty. Tôi hy vọng công ty giải trí của mình sẽ thật sự lớn mạnh trong TPHCM cũng như trên cả nước. Ngoài ra tôi cũng tổ chức sản xuất các chương trình của Vũ Cát Tường, Hoàng Thuỳ Linh và gần đây là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm hội Việt - Mỹ... Do vậy, hiện tại tôi đã chuyển vào TPHCM.

Tôi là người kỹ tính, khắt khe trong công việc. Tôi luôn nói với các bạn trong công ty rằng chính sự khắt khe đó mà khi các bạn có thành quả đưa sản phẩm âm nhạc ra thị trường sẽ không còn cho tôi cơ hội được khắt khe nữa, lúc đó sự khắt khe thuộc về công chúng.

Với các con, tôi rất nghiêm khắc!

Tú Dưa và các con.

- Vậy với các con anh thì sao? Liệu có bố là giám đốc công ty các con anh có được hưởng đặc quyền nào hay thậm chí nhận sự nghiêm khắc hơn từ anh?

Với các con, tôi nghiêm khắc nhưng lại không đặt cái tôi của mình lên quá cao trong công việc sản xuất. Lexxi cuối năm nay sẽ ra 1 EP và bạn ấy hoàn toàn tự chọn đơn vị sản xuất dù bên công ty của bố cũng có thể đảm nhận việc đó. Tôi tôn trọng đường hướng, gu âm nhạc và cách làm hình ảnh của các con. Lúc đó tôi chỉ là nhà đầu tư thôi. Lexxi thuộc thế hệ Gen Z và thích âm nhạc phải giải trí và có tiết tấu.

Đương nhiên hợp đồng với mỗi nghệ sĩ sẽ có thoả thuận riêng phù hợp. Các con cũng có thoả thuận riêng nhưng được ưu ái, đầu hơn hơn. Khi các bạn đi diễn và có thành quả đó chỉ là số vốn tôi ủng hộ năm đầu, còn từ năm sau phải tự lo để trang trải cho công việc và trích 1 phần doanh số về cho công ty để vận hành và trả lương nhân viên. Các con phải hiểu điều đó và không có ngoại lệ và như thế mới tạo được động lực cho các bạn ấy.

Mars Anh Tú có 10 năm học kèn trumpet.

Tôi thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa vì có con sớm

- Gần đây thấy anh học nhảy, chơi kèn, chơi đàn, Mars Anh Tú muốn là một nghệ sĩ đa năng trong tương lai?

Tôi học nhạc cụ cổ điển, đó là kèn trumpet tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), có 10 năm rèn giũa trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi vốn là con nhà nòi, mẹ là diễn viên múa, bố là nhạc công ở Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia. Gần đây mọi người thấy tôi chơi kèn hay đàn thực ra từng học và bây giờ mới có thời gian dành cho việc đó. Trong máu tôi vẫn luôn có tình yêu với nhạc cụ, chỉ là trước mình không show ra.

Tôi rẽ sang con đường đi hát từ năm 16 tuổi và ca sĩ là nghề chính của tôi sau này. So với các bạn cùng trang lứa, tôi thiệt thòi hơn vì có con sớm quá. Thời của chúng tôi không như bây giờ là mạng xã hội phát triển nên nếu mọi người có gia đình vẫn có khả năng phát triển miễn nhạc hay là được đón nhận. Thời của tôi ca sĩ phải trẻ trung và nếu có gia đình sớm quá sẽ là bước cản trong sự nghiệp.

Thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi là khi ở trong nhóm Quả dưa hấu, sau đó tôi có 10 năm làm ca sĩ hát solo tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia các chương trình lớn nhỏ của nhà hát. Tôi thấy hài lòng với sự nghiệp ca hát của mình. Về sau khi chuyển sang sáng tác ca khúc và sản xuất tôi ít đi hát. Sau khi thành lập công ty và ổn định tôi có nhiều thời gian cho việc ca hát hơn.

Mars Anh Tú nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm Quả dưa hấu cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng.

Khi về nhà hát tôi được đóng các vở nhạc kịch và tôi cũng có trải nghiệm về diễn xuất. Tôi nghĩ mình cũng có thể làm tốt các vai trò trong nghệ thuật nhưng hiện tại tôi chọn công việc sản xuất đứng sau các nghệ sĩ. Tôi nghĩ đó cũng là sứ mệnh vì có thể hỗ trợ cho nhiều người và họ thành công thực sự đơn cử như Dương Edwards, Anh Quân Idol, Tú Voi... Tôi cũng là người đưa đò cho thành công của họ hôm nay như Tuấn Hưng, Hương Tràm....

Tôi nghĩ đó là sứ mệnh của mình còn việc ca hát hay thổi kèn đã ở trong máu. Tôi xuất thân từ nhóm Quả dưa hấu nên việc vừa hát vừa nhảy tập lại cũng là để mình dẻo dai hơn để khi có show và muốn mang đến cho công chúng màn biểu diễn đặc biệt. Với một nghệ sĩ đa năng chơi kèn hay đàn hát, nhảy bạn phải tập luyện hàng ngày để khi lên sân khấu diễn khán giả không thể nhận xét: "Tú Dưa ngày ngày xưa phong độ mà giờ xập xệ". Khi xuất hiện, tôi phải luôn là nghệ sĩ chỉn chu phong độ để không mất hình ảnh trước công chúng và luôn muốn mang tới cái mới cho khán giả.

Tú Dưa hát cùng con gái.

- Với các con, anh có lời khuyên gì?

Tôi luôn nói với các con rằng các con phải luôn nhớ mình là con nhà nòi và lại được bố đứng sau hỗ trợ và đầu tư nên phải sống chuẩn mực và cố gắng trong nghề hơn. Tôi nói: "Bố không muốn mọi người so sánh các con phải hơn bố hay bằng bố nhưng khi nhắc tới Lexxi hay Linh Nhi muốn khán giả nhắc tới các con với tư cách nghệ sĩ độc lập chứ không phải con của bố Tú Dưa.

- Từ nay tới cuối năm anh có kế hoạch gì lớn?

Hiện tôi đang bận cho ra mắt các nghệ sĩ mới của công ty như Lexxi, Anh Quân Idol. Tôi cũng đang có ý định đưa show Chốn tìm ra nước ngoài lưu diễn. Ngoài các show ở Việt Nam, tôi muốn xây dựng một vở nhạc kịch vào năm tới cũng như 1 liveshow đêm nhạc riêng, các festival âm nhạc cho giới trẻ và cố gắng mời một vài tên tuổi nghệ sĩ tầm quốc tế về Việt Nam diễn.

Đàn ông ở lứa tuổi trung niên của tôi mới đang ở giai đoạn đẹp và sung sức

- Anh có nghĩ mình đã có cuộc sống đủ đầy và viên mãn trong công việc ở tuổi này, hình như Tú Dưa không còn thiếu thứ gì?

Đàn ông ở lứa tuổi trung niên của tôi mới đang ở giai đoạn đẹp và sung sức. Tôi đã có quãng tuổi trẻ dành cho bay bổng, ca hát nhiều còn giờ mình đang ở vị trí đứng sau hỗ trợ với mọi người. Tôi luôn nghiêm túc với bản thân và cố gắng giữ phong độ trong mọi việc từ sức khoẻ đến nghệ thuật. Tôi phải làm gương cho các con cũng như các nghệ sĩ trong công ty.

Tôi luôn nói trong nghệ thuật hài lòng tức là lúc đó mình đi xuống. Trong nghề nghiệp, tôi vẫn chỉn chu nhất có thể nên bằng này tuổi, hàng ngày vẫn ngồi vào đàn, tập kèn. Tôi luôn khao khát làm tốt hơn.

Mars Anh Tú phong độ tuổi U50.

- Ngoài công việc và âm nhạc, anh còn dành thời gian cho đam mê nào nữa? Anh sắp xếp thời gian trong ngày ra sao?

Hàng ngày tôi thường đến công ty vào buổi sáng để họp và điều hành công việc, duyệt sản phẩm của các nghệ sĩ trong công ty. Buổi chiều tôi thường chơi thể thao và cuối tuần ưu tiên nhiều hơn cho gia đình. Tôi yêu thể thao từ bé, mê bóng đá. Tôi có nguyên tắc bận gì thì bận 1 ngày phải dành ra 1-2 tiếng cho thể thao vì không ai bận hết cả ngày.

Tôi luôn tập luyện để giữ phong độ, trước hết là cho sức khỏe của mình, thứ 2 là để làm gương cho các con, cho những người quanh mình để lan toả năng lượng tích cực.

Mars Anh Tú đam mê đá bóng và pickleball.

Mars Anh Tú - "Sẽ không còn nữa":

