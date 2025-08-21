Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 18/8, 1.238 công nhân của Công ty Chế xuất Nitori Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc, đã dừng làm việc và tập trung trước nhà máy.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân sự việc là công nhân cho rằng chính sách thưởng mùa hè 2025 bất hợp lý.

Trước đó, theo phản ánh, người lao động cho rằng mức thưởng năm 2025 thấp hơn so với năm 2024, không tương xứng với khối lượng công việc cũng như nỗ lực của họ.

Từ thực tế này, đại diện người lao động đã đưa ra sáu kiến nghị gửi tới lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng. Đáng chú ý, công nhân đề nghị công ty thông báo rõ việc giảm mức thưởng mùa hè chỉ áp dụng với năm 2025 hay áp dụng lâu dài đồng thời đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp giải thích về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 13/8. Sự cố này khiến 10 người lao động phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi.

Công nhân tập trung trước cổng công ty sáng 20/8. Ảnh: Vũ Khánh

Ngay sau sự việc trên, tổ công tác liên ngành của tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại doanh nghiệp để nắm tình hình, vận động công nhân ổn định tư tưởng. Đồng thời, tổ công tác đề nghị doanh nghiệp xem xét điều chỉnh mức thưởng hợp lý hơn, nghiên cứu cải thiện chế độ ăn ca, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động để ổn định sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, Ban lãnh đạo Công ty Nitori Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc khẳng định: chính sách thưởng mùa hè năm 2025 được giữ nguyên và đã thực hiện đúng như thông báo trước đó. Công ty mong muốn người lao động đồng thuận và quay trở lại làm việc. Trong trường hợp người lao động tiếp tục ngừng việc kéo dài, doanh nghiệp có thể xem xét chấm dứt hợp đồng lao động.