Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tạm giữ hình sự Châu Văn May (31 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Châu Văn May tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Trước đó, tối ngày 24/5, chủ nhà trọ ở xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) phát hiện khách thuê phòng là một nữ giới đã tử vong nên trình báo công an.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là T.K.L. (22 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) tử vong do ngạt thở.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Châu Văn May, người cùng trọ với nạn nhân nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, May khai sống chung như vợ chồng với L. tại nhà trọ trên. Do không có nghề nghiệp ổn định, không thể chăm sóc người yêu nên gã đề nghị L. về sống với gia đình nhưng L. không đồng ý. May sau đó bóp cổ L. dẫn đến tử vong.

Được biết, May từng ngồi tù với tội “Cố ý gây thương tích”, vừa được ra tù hồi tháng 5/2024 .