Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi, tối 15/3, do một vật thể bay không xác định xuất hiện gần vị trí đường băng, 4 chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 2 chuyến bay chờ giờ cất cánh.

Cụ thể, khoảng 20h15 ngày 15/3, trực ban Cảng HKQT Cát Bi nhận được thông tin về việc Cơ phó chuyến bay VJ280 (TPHCM – Hải Phòng) quan sát thấy một vật thể bay không người lái ở vị trí rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến VN1180 (TPHCM – Hải Phòng) khi đang ở vị trí đỗ cũng thông báo trong quá trình hạ cánh trước đó đã thấy một vật thể bay phát sáng ở khu vực tương tự.

Cảng HKQT Cát Bi

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng HKQT Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn khai thác, đồng thời thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay.

Đến 20h57 ngày 15/3, lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng và phát hiện vật thể bay là một chiếc diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh.

Vật thể bay được xác định là chiếc diều.

Chiếc diều có kích thước khoảng 260cm x 100cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400m với dây dài khoảng 900m. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Sau khi xử lý xong vật thể bay, Cảng HKQT Cát Bi đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh trở lại bình thường, các chuyến bay tiếp tục được điều hành khai thác theo kế hoạch.

Để đảm bảo an toàn hàng không, Cảng HKQT Cát Bi khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, vì có thể gây uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.

Trong thời gian tới, cảng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.