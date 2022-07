Khách bay đến Nội Bài phải hạ cánh xuống sân bay Cát Bi vì thời tiết xấu

Chị Lê Thu Hường ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, theo lịch trình chuyến bay VJ502 chở gia đình chị từ Đà Nẵng sẽ hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội) lúc 16h35.



Khi gần đến Nội Bài, cơ trưởng thông báo chuyến bay chuẩn bị hạ cánh. Thế nhưng, sau đó máy bay bay lòng vòng trên trời khoảng 30 phút vẫn không hạ cánh được.



Cuối cùng cơ trưởng phải thông báo do thời tiết xấu nên máy bay phải hạ cánh xuống sân bay Cát Bi lúc 18h10.

Hành khách trên chuyến bay VJ502 (Ảnh: Lê Hường)

Trao đổi với VietNamNet, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, trong ngày 30/7, do thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài, hãng có hai chuyến bay VJ902 từ Bangkok (Thái Lan) đi Hà Nội và chuyến bay VJ502 từ Đà Nẵng đi Hà Nội phải chuyển hướng xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Một số chuyến bay chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách của hãng.

Do thời tiết xấu, một số chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay Cát Bi thay vì hạ cánh xuống Nội Bài (Ảnh: Lê Hường)

Vietjet cho biết, tình huống chuyến bay chuyển hướng hạ cánh do thời tiết xấu là đặc thù của vận tải hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Hãng hàng không xin cáo lỗi và mong hành khách thông cảm với tình huống bất khả kháng này.



Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài thông tin thêm, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên chiều nay có khoảng 4 chuyến bay của Vietjet và Vietnam Airlines không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, phải hạ cánh xuống sân bay lân cận. Các chuyến bay sẽ tiếp tục bay về Nội Bài khi thời tiết bình thường trở lại.