MC khiếm thị Hương Giang lần đầu thử sức với diễn xuất trong vở kịch 'Những người mù' diễn ra tại Hà Nội vào tối 25/10.

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn bao hàm Đồng Cam Cộng Hưởng diễn ra tại Hà Nội từ 20-25/10/2026. Được tổ chức bởi EUNIC Việt Nam, Viện Goethe điều phối và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chỉ đạo sản xuất, sự kiện là mảnh đất quy tụ các nghệ sĩ có và không có khuyết tật từ Việt Nam và quốc tế, nhằm tái định nghĩa không gian sân khấu: Nghệ thuật sẽ ra sao khi mọi cơ thể, mọi giọng nói đều cùng cất lời?

MC Hương Giang (ngoài cùng bên phải) trên sân khấu tập cho vở diễn.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ với VietNamNet, MC Hương Giang trong lần đầu tham gia diễn xuất nhưng đóng rất tốt. Trước đó, cô được nhiều khán giả biết tới với tư cách MC khiếm thị đầu tiên của VTV nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất trên sân khấu.

MC Hương Giang đã có nhiều năm gắn bó với chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp do Ban Truyền hình Đối ngoại VTV sản xuất. Lên sóng từ năm 2009, từ năm 2016, chương trình có sự tham gia của người khuyết tật với vai trò là người dẫn chương trình. "Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của các anh chị biên tập viên kênh VTV4. Anh chị hỏi tôi rằng có muốn trở thành MC của chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp không. Ngay lập tức, tôi đã nói: Em rất muốn. Từ đó, hành trình trở thành một người dẫn chương trình truyền hình của tôi bắt đầu", Hương Giang chia sẻ trên VTV.

MC Hương Giang. Ảnh: VTV

Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (Bộ tứ 10A8, Đập cánh giữa không trung) cho biết tổ chức 1 tuần lễ sân khấu mới mẻ lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam với chị là thách thức lớn. Sự kiện không chỉ đòi hỏi tinh thần dấn thân, sự thử nghiệm mà còn đòi hỏi sự dũng cảm để bước qua những đường biên mà trước đó chị chưa từng tưởng tượng ra.

Chia sẻ tại họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 20/10, đạo diễn Huyền Nga cho biết chỉ có 10 ngày tập để trình diễn vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare tưởng là điều không tưởng với 24 bạn là sinh viên năm thứ 2 ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội cùng các diễn viên khuyết tật. Tuy nhiên tất cả đã nỗ lực để có thể ra mắt khán giả tại Nhà hát Tuổi Trẻ tối 21/10.

Hương Giang chia sẻ về việc dẫn trên VTV:

Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn bao hàm Đồng Cam Cộng Hưởng là tập hợp những chương trình biểu diễn phong phú. Hạng mục 'Đồng Cam' với những tác phẩm do chính cộng đồng khuyết tật sáng tạo như vở múa và sân khấu đương đại Lắng nghe điểm chạm - Kỳ quan và Những người mù (phát triển từ tiếng nói diễn viên khiếm thị). Hạng mục 'Cộng Hưởng' với vở kịch Giấc mộng đêm hè (Shakespeare), đêm nhạc Hợp ca Hy vọng, vở kịch Bến tằm - tác phẩm tham gia tiếng rơi… (Hàn Quốc) cùng chương trình nhạc kịch đỉnh cao từ Ý.

Bên cạnh đó là workshop trải nghiệm độc đáo với Chín thu cũng đợi do nghệ sĩ Anajara Laisa Amarante (Brazil/Đức) dẫn dắt, khai phá khái niệm thời gian của người khuyết tật và kết nối thân thể với thiên nhiên. Nghệ sĩ Valentina Volpe Andreazza (Ý) hướng dẫn ca hát hòa nhập, mở ra cơ hội cho học viên bước lên sân khấu chuyên nghiệp tại Rạp Chuông Vàng cùng diễn ra vào đêm 24/10.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Quỳnh An.

Ngoài ra, tuần lễ còn có 3 toạ đàm đa chiều mang tên: Một đối thoại về nghệ thuật bao hàm: Trao quyền cho nghệ sĩ khuyết tật trở thành tác giả, người dẫn dắt thay vì chỉ là đối tượng được hỗ trợ; Những ngón tay nhảy múa: Lắng nghe các nghệ sĩ điếc chia sẻ cách ngôn ngữ ký hiệu chuyển hóa thành vũ điệu đương đại và Sân khấu này là của chúng mình: Góc nhìn đa quốc gia từ các nghệ sĩ châu Âu về tương lai của sân khấu bao hàm.

Cùng với đó là trình diễn nghệ thuật thị giác hợp tác giữa Alice Fox (Anh) & Tòhe; cùng chương trình chiếu phim tài liệu độc lập về người khuyết tật do Varan Vietnam và TPD tuyển chọn tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội.

Bà Thái Mai Lan - Viện trưởng Viện Goethe TPHCM chia sẻ về sự kiện. Ảnh: BTC

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ về thách thức trong vai trò mới: