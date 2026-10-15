Từng mệnh danh "MC của các cuộc thi hoa hậu", MC Vũ Mạnh Cường thời gian gần đây lại gắn bó nhiều hơn với các chương trình tri ân, tưởng niệm.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, MC Vũ Mạnh Cường vừa hoàn thành 2 sân khấu "đặc biệt và thiêng liêng nhất đời mình" là chương trình nghệ thuật Khúc tri ân tối 13/10 và phần lễ truy điệu trong lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10 tại công viên Lê Thị Riêng do Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM trang trọng tổ chức.

"Khi nhận nhiệm vụ, tôi phải làm tốt nhất có thể. Đó là trách nhiệm của một công dân Việt Nam, một văn nghệ sĩ thành phố, thể hiện lòng mình với những hy sinh to lớn của các cô, chú đã mãi mãi ở lại tuổi 20 dưới lòng đất mẹ, để đất nước muôn đời nở hoa độc lập, tự do", anh nói.

MC Vũ Mạnh Cường trong đêm "Khúc tri ân". Ảnh: NVCC

Trước chương trình, Vũ Mạnh Cường đã dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, góp nhặt từng câu chuyện, thông tin, chia sẻ của nhân vật để chắt lọc cho phần dẫn của mình.

Trái với suy nghĩ ban đầu, khi dẫn kết nối lễ truy điệu, sau lưng là những chiếc quách gỗ, Vũ Mạnh Cường không quá áp lực, căng thẳng mà thấy ấm áp, nhẹ nhõm. "Tôi thấy mình mạnh mẽ, trách nhiệm hơn. Người trẻ cứ làm tốt việc của mình khi điểm tựa bên cạnh là những hy sinh to lớn của những người đi trước", anh chia sẻ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nam MC vẫn không tránh khỏi những khoảnh khắc xúc động mạnh, phải cố kìm lòng để hoàn thành nhiệm vụ.

Vũ Mạnh Cường xúc động khi dẫn phần kết nối lễ truy điệu các liệt sĩ

"Tôi yêu cầu bản thân những đoạn xúc động vẫn phải dẫn to rõ, trọn vẹn, không bị đứt quãng hay quá bi lụy. May là tôi đã được trui rèn nhiều năm, nếu là lúc mới vào nghề chắc đã vỡ òa, khóc nức nở", nam MC cho biết.

Với Vũ Mạnh Cường, xuyên suốt chương trình có nhiều khoảnh khắc xúc động nhưng lắng đọng nhất trong anh là lúc bỏ vai người dẫn chương trình, hòa vào tập thể nghệ sĩ, nhìn từng dòng quách gỗ di chuyển đến nghĩa trang thành phố.

"Tôi không diễn tả nổi cảm xúc lúc đó. Nó gần với cảm giác đang mất những người thân thuộc", anh nói.

Từng xem công việc là ưu tiên số 1, MC Vũ Mạnh Cường hiện biết cách cân bằng với cuộc sống. Anh hiểu nếu đời sống tinh thần không phong phú thì sự sáng tạo trong công việc sẽ bị bào mòn. Do đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, đọc sách; thỉnh thoảng đi "trốn" đâu đó để dưỡng thân tâm sau mỗi đợt cao điểm công việc.

Anh tin đời sống tinh thần đủ đầy sẽ nuôi dưỡng năng lượng, sức sáng tạo trong công việc. Ảnh: FBNV

Vũ Mạnh Cường thiền ít nhất 15 phút/ngày, nhờ đó dần học được cách tĩnh tâm, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của bản thân.