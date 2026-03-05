XEM VIDEO:

Yang Mao từng là một xã nghèo vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm tỉnh lỵ gần 100 km.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân cư của xã Cư Drăm và xã Yang Mao cũ từ ngày 1/7/2025, xã Yang Mao mới có diện tích tự nhiên hơn 562km2, với hơn 17.000 nhân khẩu.

Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào cà phê, hồ tiêu và dứa. Tuy nhiên, do giá cả bấp bênh và khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân từng rất khó khăn.

Khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng và giá trị nông sản tăng cao, qua đó đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Diện mạo vùng đất Yang Mao thay đổi đến ngỡ ngàng với hàng loạt ngôi nhà tiền tỷ mọc lên san sát.

Anh Trần Văn Tâm (SN 1982, trú thôn 1, xã Yang Mao) cho biết, năm 1987, anh cùng gia đình từ tỉnh Hà Nam vào đây sinh sống, lập nghiệp theo diện kinh tế mới.

Thời điểm đó, đường sá đi lại khó khăn, hầu hết phải di chuyển bằng xe đạp. Bà con chủ yếu phát nương làm rẫy bằng các công cụ thủ công như dao, rựa...

Sau khi khai hoang có đất, gia đình anh bắt đầu trồng cà phê rồi chuyển dần sang thâm canh hồ tiêu, sầu riêng và dứa. Hiện gia đình anh sở hữu hơn 10ha đất canh tác (trong đó có 1ha sầu riêng, 3ha hồ tiêu, diện tích còn lại trồng dứa). Nhờ đa dạng hóa cây trồng, tổng thu nhập mỗi năm của gia đình lên tới hàng trăm triệu đồng.

"Trong thôn có nhiều gia đình có thu nhập cao nên họ xây những ngôi nhà khang trang, kiên cố. Riêng vợ chồng tôi, năm 2017 mới quyết định xây dựng căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng để ở", anh Tâm nói.

Năm 2017, gia đình anh Tâm xây dựng được căn nhà khoảng 1 tỷ đồng. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, ông Trịnh Văn Hồng (51 tuổi, trú tại buôn Tơng Rang) cho biết, ông và gia đình từ tỉnh Nghệ An đến định cư ở xã Yang Mao từ năm 1987. Lúc mới vào, nơi đây chủ yếu là rừng hoang heo hút, đường sá đi lại vô cùng khó khăn, đời sống người dân nghèo nàn, lạc hậu.

Tuy nhiên, sau một thời gian nhờ cần cù lao động, vợ chồng ông Hồng đã sở hữu khoảng 3ha đất trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và dứa... mỗi năm thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Năm 2016, gia đình ông Hồng quyết định xây căn nhà trị giá gần 1 tỷ đồng.

"Bà con ở đây chủ yếu dựa vào cây nông nghiệp nên kinh tế nhiều gia đình cũng khá giả, mấy năm qua có nhiều căn nhà tiền tỷ mọc lên. Nhưng thời điểm năm 2016, chỉ gia đình tôi xây được nhà gần 1 tỷ đồng - được xem là căn nhà khang trang, to đẹp nhất buôn Tơng Rang bấy giờ", ông Hồng chia sẻ.

Những căn nhà bề thế ở thôn 1, xã Yang Mao. Ảnh: Hải Dương

Giá nông sản tăng cao, nhiều gia đình thu 3-4 tỷ đồng/năm

Trên đoạn đường dài 12km nối trung tâm xã Yang Mao với buôn Tơng Rang hiện có hàng trăm ngôi nhà khang trang, thậm chí có những căn biệt thự trị giá nhiều tỷ đồng. Không ít căn nhà được xây dựng từ 5 đến 10 năm trước, tuy nhiên phần lớn mới xuất hiện trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Đặc biệt, trong số hàng trăm căn biệt thự này, nhiều nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng không kém gì ở các đô thị lớn. Ước tính, giá trị của mỗi căn nhà dao động từ 2 tỷ đồng trở lên.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Kim Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho hay, thời gian qua, số hộ gia đình xây dựng nhà cửa bề thế tại địa phương tăng lên rõ rệt. Có được thành quả này là nhờ nhiều hộ gia đình trúng mùa hồ tiêu, sầu riêng, dứa...

Ông Phụng thông tin, tại các thôn 1, 2 và buôn Tơng Rang có rất nhiều ngôi nhà lớn, trong đó có những căn nhà giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

"Bà con ở đây chủ yếu làm nông nghiệp như trồng và buôn bán cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, dứa... những năm gần đây do giá cả nông sản tăng cao nên nhiều gia đình thu nhập từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm, kinh tế bà con rất vững vàng", ông Phụng nói.

Căn nhà khang trang gần hoàn thiện ở buôn Tơng Rang. Ảnh: Hải Dương