Những ngày này, đi dọc tuyến đường bê tông từ thôn 7 đến thôn Đồi Mây (xã Đắk Wil), ai cũng ngỡ ngàng trước những ngôi nhà khang trang, bề thế mọc lên san sát. Đây là thành quả ngọt ngào sau những năm tháng cần cù, chịu khó của người nông dân vùng biên giới.

Từ ngày 1/7/2025, xã biên giới Đắk Wil mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Đắk Wil và xã Ea Pô.

Sau khi thành lập, xã Đắk Wil mới có quy mô dân số hơn 24.000 người, diện tích tự nhiên hơn 515 km2.

Ông Trịnh Văn Dương xây dựng ngôi nhà hơn 1 tỷ đồng vào năm 2010. Ảnh: Hải Dương

Ông Trịnh Văn Dương (SN 1972, trú thôn 7) kể lại, năm 1995, ông theo gia đình vào đây làm ăn sinh sống. Lúc đó hầu hết diện tích khu vực thôn 7 và các thôn xung quanh chủ yếu là rừng rậm. Cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ đường, mọi người chủ yếu làm thuê để kiếm sống.

Sau nhiều năm miệt mài lao động, gia đình ông Dương đã mua được một số nương rẫy để trồng sầu riêng và các loại cây ăn trái khác. Nhờ cần cù làm lụng cùng với giá nông sản tăng cao nên kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

Ông Dương chia sẻ, năm 2010, khi đã có một số tiền trong tay, gia đình ông quyết định xây dựng ngôi nhà khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại.

Trong vụ mùa năm 2025 vừa qua, vườn sầu riêng hơn 2 hecta cho sản lượng 25 tấn quả. Với giá bán hơn 50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

“Trong những năm tới, nếu thời tiết thuận lợi, sản lượng và giá cả tiếp tục duy trì ở mức cao như năm nay, đời sống bà con nông dân vùng biên giới này chắc chắn còn vươn xa”, ông Dương phấn khởi nói.

Ông Trịnh Văn Dương (phải), bên vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, gia đình chị Trần Thị Dung (SN 1978, trú thôn Đồi Mây) cũng là một điển hình cho sự vươn lên thoát nghèo, làm giàu nơi vùng đất khó này.

Chị Dung cho biết, năm 1997, chị theo bố mẹ vào đây lập nghiệp rồi xây dựng gia đình riêng. Sau nhiều năm cùng chồng con lăn lộn trên nương rẫy, đến nay gia đình chị đã sở hữu hơn 2 hecta cà phê và hồ tiêu.

Những năm gần đây, sau khi thu hoạch vụ mùa và trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình chị Dung thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Nhờ có nguồn thu ổn định, năm 2022 vợ chồng chị quyết định xây dựng ngôi nhà khang trang trị giá gần 1 tỷ đồng.

Chị Dung chia sẻ, cách đây khoảng 10 năm bà con khổ lắm, mỗi tấn cà phê chỉ bán được vài chục triệu đồng, làm lụng vất vả cả năm cũng chỉ đủ ăn, cuộc sống vô cùng bấp bênh.

"Những năm gần đây, nhờ giá nông sản tăng cao nên bà con rất phấn khởi. Kinh tế nhiều gia đình khấm khá, đời sống tinh thần được nâng cao rõ rệt; nhiều hộ dân ở các thôn vùng biên này đã xây dựng được nhà cửa khang trang”, chị Dung thông tin thêm.

Một ngôi nhà kiểu dáng sân vườn ở thôn Đồi Mây. Ảnh: Hải Dương

Một cán bộ xã Đắk Wil cho biết, riêng khu vực thôn 7 và thôn Đồi Mây có rất nhiều ngôi nhà giá trị lớn, thậm chí nhiều căn đã được xây dựng từ lâu.

"Người dân ở đây chủ yếu làm nương rẫy, những năm qua, nhờ giá cả và sản lượng các mặt hàng nông sản tăng cao nên bà con đã xây dựng nhiều ngôi nhà lớn; có những ngôi nhà trị giá lên đến vài tỷ đồng", vị cán bộ xã cho hay.

Hình ảnh ghi tại thôn 7 và thôn Đồi Mây, xã biên giới Đắk Wil:

Gia đình chị Dung đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, trị giá gần 1 tỷ đồng vào năm 2022. Ảnh: Hải Dương

Vợ chồng ông Hà Viên (thôn 7) xây dựng ngôi nhà gần 1 tỷ đồng vào năm 2008. Ảnh: Hải Dương

Một ngôi nhà có giá trị lớn tại thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil. Ảnh: Hải Dương

Những ngôi nhà chạm ngưỡng từ 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng xuất hiện rất nhiều ở các thôn biên giới thuộc xã Đắk Wil. Ảnh: Hải Dương

Một ngôi nhà ở thôn 7, xã Đắk Wil đang được người dân hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Một ngôi nhà trị giá tiền tỷ sắp hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Vườn cà phê trồng xen hồ tiêu xanh mướt của một hộ dân thôn Đồi Mây. Ảnh: Hải Dương