Khó còn giá 30.000 đồng/bát phở

Anh Thắng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, quán phở gần nhà anh trước đây chỉ 30.000 đồng/bát, rồi tăng lên 35.000 đồng. Mới đây, giá chính thức lên 40.000 đồng. “Chỉ trong thời gian ngắn mà giá bát phở đã tăng đến hai lần. Đi một vòng quanh khu vực, khó tìm được bát phở giá 30.000 đồng, phổ biến cũng từ 35.000-40.000 đồng”, anh Thắng nói.

Tại khu vực Hoàn Kiếm, anh Cường (một nhân viên văn phòng), chia sẻ, bát phở gà rẻ nhất ở quán anh hay ăn là 45.000 đồng, tức tăng thêm 5.000 đồng so với hồi đầu năm. Quanh khu vực trung tâm gần như không còn quán bún, phở nào bán 30.000 đồng.

Với những quán sang trọng, ngồi phòng có máy lạnh, giá một bát phở ít nhất cũng phải trên 50.000 đồng. Với mức tăng 5.000-10.000 đồng mỗi suất, anh Cường buộc phải giảm tần suất ăn ngoài, chuyển sang một số món khác rẻ hơn để tiết kiệm.

Nhiều quán phở điều chỉnh giá bán. Ảnh: Duy Anh

Dù bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều thực khách vẫn tỏ ra cảm thông. Anh Cường nhận xét: “Mặt bằng chung cái gì cũng tăng giá, nên chuyện phở hay bún bò tăng thêm vài nghìn đồng cũng khó trách. Miễn là chất lượng phở vẫn được đảm bảo, chúng tôi vẫn sẵn lòng ủng hộ”.

Khảo sát tại nhiều tuyến phố, mức giá phở phổ biến hiện dao động từ 35.000-40.000 đồng/bát, tức tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chủ quán, việc tăng giá là bất đắc dĩ do áp lực từ chi phí đầu vào. Họ đang phải đối mặt với bài toán nan giải. Nếu tăng giá ngay, quán có nguy cơ mất khách trung thành; nhưng nếu không tăng, lợi nhuận dần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lâu dài.

Thực tế này cũng được phản ánh trong báo cáo CPI tháng 7/2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Theo đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 0,18%, tác động làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm. Trong đó, thực phẩm tăng 0,15% và đáng chú ý là ăn uống ngoài gia đình tăng tới 0,39%.

Áp lực tăng giá

Chị Lan, chủ một quán phở khu vực Hoàng Mai, cho hay chi phí thuê mặt bằng và nguyên liệu đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Thịt bò, xương ống, gia vị, thậm chí rau thơm đều đắt hơn. Ngoài ra, các khoản thuế phí và chi phí điện nước cũng tăng. Nếu giữ nguyên giá bán, lợi nhuận gần như không còn, thậm chí lỗ. Nhưng tăng giá quá nhanh thì sợ mất khách quen", chị Lan nói.

Chị Lan chia sẻ mỗi lần điều chỉnh giá đều tiềm ẩn nguy cơ mất đi lượng khách quen đã gắn bó với quán bấy lâu. Quán đã phải điều chỉnh giá bát phở từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng từ giữa tháng 6 và đang cân nhắc tăng thêm 5.000 đồng nếu chi phí tiếp tục leo thang.

"Khách quen là tài sản quý nhất của chúng tôi. Tăng giá có thể khiến họ thất vọng và tìm đến những lựa chọn khác", chị thở dài.

Không chỉ bún, phở, các món ăn khác như bánh mì cũng đồng loạt tăng giá. Anh Hùng (chủ một tiệm bánh mì ở khu vực Cầu Giấy) cho biết giá bánh mì pate tại quán đã tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng do giá thịt, pate và rau củ đều tăng.

"Chúng tôi cố gắng giữ giá ổn định lâu nhất có thể, nhưng từ giữa tháng 6, không tăng giá là không chịu nổi", anh Hùng nói. Anh Hùng lo học sinh, sinh viên, nhóm khách chính của tiệm sẽ thưa dần sau khi tăng giá.

Để giảm bớt cú sốc giá và giữ chân khách hàng, nhiều chủ quán áp dụng chiến lược linh hoạt. Thay vì tăng giá thẳng, một số nơi chọn cách giảm khẩu phần nhẹ, ít thịt hơn một chút hoặc tách riêng giá các loại nguyên liệu ăn kèm. Nhiều quán tích cực tìm nguồn cung nguyên liệu trực tiếp, giá hợp lý hơn để kiểm soát chi phí.

Bên cạnh đó, việc tăng cường dịch vụ, giữ vững chất lượng và duy trì những tiện ích nhỏ, như trà đá miễn phí... để gia tăng giá trị, khiến khách hàng cảm thấy “đồng tiền xứng đáng”.

Nhận định về xu hướng này, ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia F&B, việc tăng giá là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Người tiêu dùng đã hiểu lý do tăng giá nên có sự cảm thông với các chủ quán, vì vậy việc tăng giá không còn bị nhìn nhận quá tiêu cực mà giúp chủ quán duy trì chất lượng sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn để phát triển lâu dài. Chủ quán cần khéo léo cân bằng chi phí và chất lượng để giữ chân khách.