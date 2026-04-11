Ngày 11/4, Hạt Kiểm lâm khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) cho biết vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư phát hiện, bắt giữ nam thanh niên khai thác trái phép cây muội hồng.

Lực lượng chức năng phát hiện vụ khai thác cây muội hồng trái phép trong Quần thể di sản Tràng An.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 10/4, kiểm lâm nhận được tin báo của người dân về việc có một số nam thanh niên đang khai thác cây muội hồng trái phép tại khu rừng tự nhiên nằm trong Quần thể di sản Tràng An nên tổ chức xác minh, kiểm tra.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Hồ Công H. (SN 1999, trú thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) khi đang vận chuyển trái phép cây muội hồng xuống núi. Tang vật bị thu giữ gồm 6 cây muội hồng, xe máy cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Hồ Công H. cùng tang vật tại hiện trường.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng trái phép trên địa bàn.

Tang vật được đưa về cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

