Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam 3 bị can. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, TPHCM) do Vũ - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Liên đã chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Ngoài ra, Tuyến là Phó tổng giám đốc công ty đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Trong khi đó, Vũ đã có hành vi buôn bán số sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: C.A

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 3 bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, tài liệu và phương tiện liên quan đến quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giả liên quan đến vụ án trên.