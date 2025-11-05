Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ “sản xuất, buôn bán hàng giả” liên quan đến Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng. Ảnh: C.A

Động thái này nằm trong quá trình điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần (CP) Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, có trụ sở tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nơi ở của Vũ tại TPHCM để phục vụ công tác điều tra, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Cơ quan chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group. Ảnh: C.A

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, do Nguyễn Thị Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình) làm chủ sở hữu, đã hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do Vũ làm Tổng giám đốc để sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp), Phó tổng giám đốc, được xác định có tham gia vào quá trình sản xuất số hàng giả này.

Trong khi đó, Vũ chịu trách nhiệm tiêu thụ và buôn bán các sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body giả ra thị trường.

Nguyễn Quốc Vũ tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Kết quả giám định cho thấy, chỉ số chống nắng (SPF) của sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với mức công bố là SPF 50.

Cơ quan điều tra xác định ba đối tượng trên đã có hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.