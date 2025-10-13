XEM CLIP:

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và đang mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân liên quan.

Theo công an, trong quá trình làm việc, Ngân 98 khai quanh co, đổ lỗi cho người khác, nhưng tài liệu và chứng cứ thu thập được cho thấy Ngân là chủ mưu của vụ án.

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) làm việc với điều tra viên. Ảnh: CA

Ngân 98 khai, các sản phẩm được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho của hộ kinh doanh ZuBu Shop tại TPHCM do M.T.V. đứng tên. Trong khi đó, trụ sở chính của Công ty TNHH TM-DV ZuBu tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội) – do mẹ ruột của Ngân, bà T.T.T. làm giám đốc – chỉ là văn phòng thuê ảo.

Ngân cho rằng, không biết các sản phẩm như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen là hàng kém chất lượng, hàng giả mà tin vào giấy kiểm nghiệm do đơn vị sản xuất cung cấp.

Tang vật hàng hoá thu giữ trong vụ án. Ảnh: CA

“Các giấy kiểm nghiệm được gửi trực tiếp cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho họ. Họ đưa giấy tờ đó để em tin tưởng mà bán hàng.” - Ngân 98 khai.

Theo Công an TPHCM, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả. Một số mẫu viên Collagen còn chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư.

Dù nhờ mẹ và người khác đứng tên Công ty Zubu và ZuBu Shop, nhưng Ngân 98 mới là người điều hành, hưởng lợi toàn bộ.

Các viên giảm cân mà Ngân 98 bán trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: CA

Viên rau củ Collagen là hàng giả, không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm. Ảnh: CA

Văn phòng “ảo”, công ty từng tạm ngừng kinh doanh

Chiều 13/10, P.V VietNamNet có mặt tại địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty ZuBu – số 154 đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp cũ, nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM)

Đây là tòa nhà HB Building, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp thuê văn phòng chia sẻ. Dù bảng hiệu “Công ty ZuBu” vẫn còn, nhưng theo những người làm việc tại đây, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ lâu.

Đơn vị quản lý toà nhà xác nhận, Công ty Zubu sử dụng dịch vụ văn phòng chia sẻ và hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán sản phẩm tại đây. Ảnh: Đ.Đ

Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Mira – đơn vị quản lý tòa nhà – xác nhận, ZuBu chỉ thuê dịch vụ văn phòng chia sẻ, không có hoạt động sản xuất hay mua bán tại địa chỉ trên.

Thậm chí, theo văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT cũ, nay là Sở Tài chính TPHCM), ZuBu đã tạm ngừng kinh doanh từ 22/11/2024 đến 21/11/2025.

Bảng hiệu Công ty Zubu đặt tại toà nhà. Ảnh: Đ.Đ

Còn theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập tháng 5/2021, vốn điều lệ 200 triệu đồng, do bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) làm giám đốc, trụ sở đặt tại Bình Định.

Chỉ vài tháng sau, công ty chuyển địa chỉ lên TPHCM, nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng và liên tục thay đổi người đại diện pháp luật. Từ tháng 9/2025 đến nay, người đại diện là bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh của ZuBu khá rộng, từ bán buôn thực phẩm, thủy sản, nông sản, sữa, bánh kẹo cho đến thực phẩm chức năng - nhưng đều ghi chú “không hoạt động tại trụ sở”.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan trong đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả do Ngân 98 điều hành.