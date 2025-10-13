Ngân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và đang mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân liên quan.
Theo công an, trong quá trình làm việc, Ngân 98 khai quanh co, đổ lỗi cho người khác, nhưng tài liệu và chứng cứ thu thập được cho thấy Ngân là chủ mưu của vụ án.
Ngân 98 khai, các sản phẩm được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho của hộ kinh doanh ZuBu Shop tại TPHCM do M.T.V. đứng tên. Trong khi đó, trụ sở chính của Công ty TNHH TM-DV ZuBu tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội) – do mẹ ruột của Ngân, bà T.T.T. làm giám đốc – chỉ là văn phòng thuê ảo.
Ngân cho rằng, không biết các sản phẩm như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen là hàng kém chất lượng, hàng giả mà tin vào giấy kiểm nghiệm do đơn vị sản xuất cung cấp.
“Các giấy kiểm nghiệm được gửi trực tiếp cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho họ. Họ đưa giấy tờ đó để em tin tưởng mà bán hàng.” - Ngân 98 khai.
Theo Công an TPHCM, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả. Một số mẫu viên Collagen còn chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư.
Dù nhờ mẹ và người khác đứng tên Công ty Zubu và ZuBu Shop, nhưng Ngân 98 mới là người điều hành, hưởng lợi toàn bộ.
Văn phòng “ảo”, công ty từng tạm ngừng kinh doanh
Chiều 13/10, P.V VietNamNet có mặt tại địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty ZuBu – số 154 đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp cũ, nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM)
Đây là tòa nhà HB Building, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp thuê văn phòng chia sẻ. Dù bảng hiệu “Công ty ZuBu” vẫn còn, nhưng theo những người làm việc tại đây, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ lâu.
Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Mira – đơn vị quản lý tòa nhà – xác nhận, ZuBu chỉ thuê dịch vụ văn phòng chia sẻ, không có hoạt động sản xuất hay mua bán tại địa chỉ trên.
Thậm chí, theo văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT cũ, nay là Sở Tài chính TPHCM), ZuBu đã tạm ngừng kinh doanh từ 22/11/2024 đến 21/11/2025.
Còn theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập tháng 5/2021, vốn điều lệ 200 triệu đồng, do bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) làm giám đốc, trụ sở đặt tại Bình Định.
Chỉ vài tháng sau, công ty chuyển địa chỉ lên TPHCM, nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng và liên tục thay đổi người đại diện pháp luật. Từ tháng 9/2025 đến nay, người đại diện là bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của ZuBu khá rộng, từ bán buôn thực phẩm, thủy sản, nông sản, sữa, bánh kẹo cho đến thực phẩm chức năng - nhưng đều ghi chú “không hoạt động tại trụ sở”.
Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan trong đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả do Ngân 98 điều hành.
Thủ đoạn của Ngân là dùng “viên rau củ Collagen” là hàng tặng kèm, không bán, vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính; nhưng thực tế là bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".
Khi khách hàng liên hệ thì được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng – 1,1 triệu đồng.
Nhờ sức ảnh hưởng của một DJ nổi tiếng, trong nhiều năm qua Ngân 98 đã bán ra thị trường lượng lớn hàng kém chất lượng, hàng giả. Tiền bán hàng, Ngân 98 chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên... cuối cùng tập trung về tài khoản cá nhân của nữ DJ này. Còn tiền bán hàng từ Zubu Shop do chồng, là Lương Bằng Quang (43 tuổi, là ca - nhạc sĩ) nhận.
Công an cho rằng, Ngân 98 thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Cũng trong ngày 13/10, Công an đã làm việc đối với Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò liên quan.
