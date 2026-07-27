Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Y Jham Kpơr (17 tuổi, trú tại xã Dang Kang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Đối tượng Y Jham Kpơr. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 15/7, sau khi ăn nhậu xong, Y Jham Kpơr cầm hai con dao đi đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa trên địa bàn xã Dang Kang để trộm cắp tài sản nhưng không lấy được gì.

Đến khoảng 1h ngày 16/7, đối tượng tiếp tục đột nhập một quán tạp hóa. Tại đây, Y Jham Kpơr phát hiện nữ chủ quán (62 tuổi) đang ở trên giường thì liền dùng dao đe dọa giết.

Quá sợ hãi, nữ chủ quán nằm im. Y Jham Kpơr lục lọi trong phòng để tìm tiền nhưng không được.

Sau đó, đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và hiếp dâm nữ chủ quán. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm nghi phạm. Đến đêm 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Dang Kang bắt giữ được đối tượng gây án là Y Jham Kpơr.

Trước đó, vào ngày 1/6, Y Jham Kpơr bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 7/7, đối tượng tiếp tục gây ra một vụ trộm xe máy tại xã Dray Bhăng.