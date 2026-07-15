Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Bền (SN 1972, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Lâm Văn Bền khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 9h sáng 16/5, Lâm Văn Bền đang ngồi trước nhà thì bé L.T.T. (SN 2015) đến mời Bền mua vé số. Lúc này, Bền mua giúp bé T. 2 tờ vé số.

Trong lúc lấy tiền để trả cho bé T. thì Bền nảy sinh ý định đồi bại với bé nên Bền đã dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ, đồng thời hứa sẽ cho bé T. 200 ngàn đồng. Sau đó, Bền dẫn bé T. vào bên trong phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại.

Sau khi xong chuyện, Bền trả cho bé T. 20.000 đồng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé T. gặp và kể lại sự việc cho mẹ ruột của mình về việc bị Bền xâm hại. Sau đó, mẹ của bé T. đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Lâm Văn Bền.

Tại cơ quan công an, Bền khai nhận hành vi phạm tội.