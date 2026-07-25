Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Minh Hương (SN 1960, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với bị can Dương Minh Hương. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 13/3, Hương đến nhà rủ bé gái N.N.V. (SN 2011) đi xúc cát thuê cho một nhóm thợ ở ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức. Khi đến nơi, thấy chưa có thợ làm việc, Hương đã lợi dụng khu vực vắng người để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái.

Sau khi xảy ra vụ việc, Hương đưa cho nạn nhân 50.000 đồng rồi cả hai rời khỏi hiện trường.

Đến tối, gia đình phát hiện dấu hiệu bất thường nên đưa bé gái đến trình báo Công an xã Mỹ Đức.

Quá trình điều tra, Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Trong một vụ việc khác, ngày 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Văn Bền (SN 1972, ngụ xã Bình Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bền bị cáo buộc đã dụ bé gái 10 tuổi bán vé số vào phòng ngủ với lời hứa cho 200.000 đồng rồi thực hiện hành vi xâm hại. Sau vụ việc, nạn nhân kể lại với mẹ và gia đình đã trình báo cơ quan công an.