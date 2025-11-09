Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là Phan Văn Khiến (SN 1989) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988) là kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố Phan Văn Khiến. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Hiền Khiêm không có quyền hạn, nghĩa vụ hay bất kỳ liên quan pháp lý nào đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh.

Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 3-4/2022, Khiến và Phương đã tung tin sai sự thật là công ty đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

Dựa trên thông tin gian dối này, hai đối tượng đã ký kết 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 130 tỷ đồng, cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất cho người góp vốn.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Sau khi thu tiền, nhóm đối tượng không triển khai bất kỳ hoạt động đầu tư nào mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ cũ và phục vụ mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, thu giữ nhiều con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam, nhằm tiếp tục lôi kéo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, từ năm 2017-2020, Khiến và Phương đã huy động vốn của người dân để thực hiện dự án khu dân cư tại xã Yên Trung, nhưng đến nay dự án chưa được giao đất.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.