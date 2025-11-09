VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phùng Diệu Huyền (SN 1979, ở Hà Nội) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ), Hà Nội nhận được đơn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Hà Đông tố giác bà Hoàng Thị Từ N. (mẹ đẻ bị can Phùng Diệu Huyền) có hành vi làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an làm rõ, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là con gái bà N.

Theo cáo buộc, bà Hoàng Thị Từ N. vốn là cán bộ công tác tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng (đã nghỉ hưu). Khoảng tháng 7/2018 và đầu năm 2019, bị can Phùng Diệu Huyền đã mượn bà N. các giấy tờ gồm: Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; Sổ hộ khẩu; Sao kê tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu hàng tháng, cùng một số giấy tờ cá nhân khác để đứng tên bà N. trên hồ sơ vay của ngân hàng số tiền hơn 540 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Sau khi được ngân hàng giải ngân, bị can dùng tiền sử dụng cá nhân và hàng tháng vẫn trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng theo thỏa thuận và khoản vay đến nay chưa được tất toán.

Đến tháng 7/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Phùng Diệu Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Bị can lên mạng Internet thuê người làm giả 3 bộ hồ sơ vay tiền mang tên mẹ mình với giá 45 triệu đồng/bộ.

Các giấy tờ Huyền thuê làm giả gồm: Quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu hàng tháng; Sổ hạch toán chi tiết tài khoản và Căn cước công dân. Tất cả các giấy tờ này đều mang tên bà Hoàng Thị Từ N.

Sau khi có được những giấy tờ giả nêu trên, ngày 31/7/2019, Huyền nói dối là đang cần tiền kinh doanh nên nhờ mẹ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng. Hồ sơ vay tiền đã được bị can chuẩn bị, bà N. được con gái đưa đến ngân hàng để ký tên vào các giấy tờ. Việc trả nợ khoản vay, Huyền sẽ chịu trách nhiệm.

Tin tưởng con gái, bà N. đã cùng bị can đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Hà Đông thực hiện việc vay mượn tiền. Tổ chức tín dụng này sau đó giải ngân khoản vay 300 triệu đồng vào tài khoản của Huyền mở tại LPBank.

Nhận được số tiền trên, Huyền sử dụng 45 triệu đồng để trả tiền làm hồ sơ vay vốn giả; trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng gần 47 triệu đồng. Hơn 208 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau lần đầu trót lọt, tháng 8/2019, với cùng thủ đoạn, cách thức nêu trên, Huyền còn vay, rồi chiếm đoạt 215 triệu đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Anh. Đến tháng 10/2019, bị can tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để vay, rồi chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng Giao dịch Hoàng Mai.

Cáo trạng xác định, tổng cộng, Phùng Diệu Huyền đã sử dụng 3 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt 850 triệu đồng của ngân hàng. Quá trình giải quyết vụ án, các chi nhánh, phòng giao dịch nêu trên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt yêu cầu bị can phải hoàn trả, khắc phục tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh theo quy định.

Nội dung cáo trạng cho rằng, những nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Hoàng Thị Từ N. do không biết và không thể biết các giấy tờ, tài liệu bị Phùng Diệu Huyền làm giả, đồng thời không được hưởng lợi gì nên CQĐT không đề cập xử lý.