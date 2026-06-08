Khánh Hòa:

Chiều 8/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Hưng (55 tuổi, ngụ xã Diên Lạc) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ông Nguyễn Đức Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hồi tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đồi thuộc thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc. Đơn vị đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, từ ngày 25/2 đến 1/4, ông Hưng đã sử dụng hai máy đào để khai thác đất tại khu vực trên. Số đất sau khi khai thác được ông bán cho nhiều cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khu đất bị san gạt, đào bới tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Tại cơ quan điều tra, ông Hưng thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường.

Trước đó, hồi tháng 4, Báo VietNamNet và một số cơ quan báo chí đã có bài viết phản ánh việc khai thác đất trái phép quy mô lớn diễn ra tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan vụ việc trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu xử lý dứt điểm và làm rõ trách nhiệm của UBND xã Diên Lạc trong công tác quản lý địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.