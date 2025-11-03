Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, hiện cư trú phường Quy Nhơn, Gia Lai) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Các điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Hữu Đức. Ảnh C.A

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 0h ngày 25/10, tại địa bàn phường Quy Nhơn, thấy bà D.T.M. (SN 1971, trú tại đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) là người khuyết tật ở chân, đi bán vé số bằng xe lăn nên Nguyễn Hữu Đức giả vờ hỏi mua.

Sau khi tiếp cận, đối tượng liền giật cọc vé số và túi xách của bà M. rồi rời khỏi hiện trường.

Tài sản bị cướp gồm 460 tờ vé số trị giá khoảng 4,6 triệu đồng cùng túi xách bên trong có 1 điện thoại di động, thẻ căn cước công dân và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng chức năng gặp bà D.T.M. để nắm bắt thông tin. Ảnh C.A

Sau khi tiếp nhận tin báo, đến 2h30 ngày 26/10, Công an phường Quy Nhơn đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.