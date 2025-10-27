Ngày 27/10, Công an phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, tạm trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 25/10, tại đường Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn), bà D.T.M. (SN 1971, trú tại phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh, loại dành cho người khuyết tật, đi bán vé số.

Thấy vậy, Đức tiếp cận bà M., giả vờ hỏi mua vé, sau đó giật cọc vé số và túi xách của bà rồi rời khỏi hiện trường. Tài sản bà M. bị cướp gồm 460 tờ vé số kiến thiết trị giá 4,6 triệu đồng; một túi xách bên trong có chứa 1 điện thoại di động, 1 thẻ căn cước công dân và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

460 tờ vé số của bà M. đã bị Đức cướp giật lúc nửa đêm. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn nhanh chóng tiến hành xác minh, truy xét đối tượng và đến 2h30 ngày 26/10 đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật vụ án.

Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ vụ việc, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định.