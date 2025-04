Chiều nay (2/4), thông tin từ Công an Long An, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh vừa tiếp nhận hồ sơ, đối tượng Đỗ Minh Quân (28 tuổi, quê Bình Thuận) do Bộ đội Biên phòng Long An bàn giao về sử dụng vũ khí trái phép.

Đối tượng Đỗ Minh Quân cùng tang vật súng và 25 viên đạn. Ảnh: CACC.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 28/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng Long An) làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới tại cột mốc 186, ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thì phát hiện một đối tượng nghi vấn đang nhập cảnh trái phép.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã áp sát thanh niên và kiểm tra hành chính hành lý xách tay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu 1 khẩu súng ngắn cùng 25 viên đạn bên trong hành lý.

Đối tượng Đỗ Minh Quân khai nhận mua khẩu súng trên từ Campuchia của một đối tượng không rõ lai lịch giá 17 triệu đồng để mang về Việt Nam sử dụng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án hình sự rồi bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an Long An thụ lý theo thẩm quyền.