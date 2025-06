Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, SN 1981), trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vị "ngộ" bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Về tội danh bị khởi tố, cơ quan công an hiện vẫn chưa công bố.

Công an Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng liên quan đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để được giải quyết.

Như VietNamNet đã thông tin, trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Vi cùng một số đối tượng liên quan. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi “ngộ” đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông, TP Thanh Hóa và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành.

Được biết, Vi “ngộ” là một giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, cầm đầu nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi.