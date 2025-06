Mở sòng bạc, cho vay nặng lãi

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện khám nhà và nơi làm việc của Nguyễn Văn Vi (SN 1981, tức Vi “ngộ”) trên phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Nguyễn Văn Vi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nội dung khám xét chưa được cơ quan công an thông tin. Tuy nhiên việc này thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, bởi đây là trùm giang hồ khét tiếng ở xứ Thanh.

Ở Thanh Hóa, Vi “ngộ” được xếp vào hàng ông trùm có “sao số” cùng với Tuấn “thần đèn”, Đạt “ma”…

Từ nhỏ sống ở TP Thanh Hóa, Vi đã là một tay ăn chơi bặm trợn, thường giao du với rất nhiều đối tượng hư hỏng. Hắn tụ tập thành nhóm rồi đi đánh nhau quanh khu vực mình sinh sống.

Vi "ngộ" bị bắt năm 2013. Ảnh: CACC

Qua tuổi 20 Vi “ngộ” đã trở thành “đại ca” của một nhóm lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê các sòng bạc ở khu vực TP Thanh Hóa để kiếm sống và nuôi đàn em.

Khi đã tích lũy được kinh nghiệm, Vi “ngộ” tự mở ra các sòng bạc riêng để điều hành. Tuy nhiên, vì ở khu vực TP Thanh Hóa có nhiều băng nhóm quy tụ, nên hắn đã cùng đám đàn em dạt ra khu vực huyện Hà Trung, Thạch Thành để hoạt động.

Mang sẵn mác “trùm” giang hồ, nên khi thành lập các sòng bạc, rất đông con bạc đến để “sát phạt” tạo các khoản thu khổng lồ.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Vi “ngộ” đã giàu lên một cách nhanh chóng. Có tiền, hắn thu nạp thêm đệ tử, sau đó lấn sân sang lĩnh vực cho vay nặng lãi.

Cùng một lúc điều hành cả hoạt động đánh bạc lẫn cho vay nặng lãi, dòng tiền đổ về hắn ngày một nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, Vi “ngộ” trở thành một kẻ giàu có, “số má” cũng được nâng lên một bậc mới.

Thời điểm bấy giờ, số lượng đàn em của Vi cũng đã lên đến cả trăm người. Cũng từ đây, cuộc sống trong giới giang hồ của Vi “ngộ” cũng lên một tầm mới.

Giả tâm thần, hình thành biệt danh Vi “ngộ”

Tháng 1/2007, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyên án điều tra về hoạt động ngầm của Vi. Theo đó, sới bạc của Vi “ngộ” đang hoạt động ở xã Hà Long (huyện Hà Trung) bị triệt phá. Do được đàn em thông báo sớm, Vi đã nhanh chân tẩu thoát. Cơ quan công an đã phải phát lệnh truy nã toàn quốc.

Cơ quan chức năng khám xét nhà và nơi làm việc của Vi "ngộ". Ảnh: CTV

Sau khi bị truy nã, 3 năm sau, đối tượng Vi đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Khi đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ về tội trạng của Vi, Toà án huyện Hà Trung đưa ra xét xử thì cũng là lúc hắn lăn đùng ra giữa tòa, miệng ú ớ sùi bọt mép.

Trước tình huống này, Vi đã được Cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa để điều tra. Tại đây, hắn còn cố tình lấy tay chọc vào tổ ong đất khiến ong đốt để nhập viện cấp cứu.

Sau quá trình được điều trị, Vi lại được được đưa ra xét xử. Lần này khi đến tòa hắn lại tiếp tục lăn đùng ra và ú ớ như lần trước. Lúc này, người nhà của Vi mới gửi lên toà án bệnh án ghi lại quá trình điều trị của Vi tại bệnh viện tâm thần từ cấp tỉnh cho đến cấp Trung ương. Trước tình huống này, Tòa án huyện Hà Trung đã quyết định đình chỉ việc xét xử, điều tra để đưa Vi đến cơ sở y tế để điều trị.

Từ năm 2010-2012, đây là khoảng thời gian Vi được phép đi chữa bệnh. Tuy nhiên, điều lạ là trong khoảng thời gian này rất nhiều người dân ở TP Thanh Hóa đã nhìn thấy Vi, thậm chí là chứng kiến đối tượng tụ tập cùng đàn em để trở lại hoạt động phạm pháp như trước.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ngay lập tức vào cuộc, điều tra xác minh những nguồn thông tin từ quần chúng báo về.

Đến tháng 4/2013, Công an Thanh Hóa đã ra quyết định bắt giữ Vi để thực hiện công tác điều tra vì có nhiều tài liệu chứng cứ nghi ngờ đối tượng này giả bệnh để trốn tội. Và cái tên Vi “ngộ” đã hình thành từ đó.

