Trả lời câu hỏi của cổ đông về tiến trình đàm phán để chọn đối tác chiến lược, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Chủ tịch HĐQT SHB nói:

“Chúng ta (SHB – PV) là cô dâu xinh đẹp, tài năng. Không phải chàng rể nào cũng đến được”.

Chủ tịch SHB cho rằng việc lựa chọn đối tác chiến lược phải trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông.

“Việc có nhà đầu tư chiến lược cũng tốt khi họ đồng hành với chúng ta về vốn, quản trị, điều hành trong dài hạn. Hiện chúng tôi đang xúc tiến việc này. Các cổ đông yên tâm là cổ đông chiến lược phải xứng đáng với SHB”, ông Đỗ Quang Hiển nói.

Về kế hoạch xây dựng trụ sở mới của SHB tại khu đất vàng 3 mặt phố: Hàng Bài – Lý Thường Kiệt – Vọng Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ông Đỗ Quang Hiển báo tin vui với các cổ đông về kế hoạch xây trụ sở khi mới đây HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt cho xây dựng toà nhà quy mô 14 tầng nổi. Với diện tích lên đến 2.200m2, sở hữu 3 mặt tiền, dự án được kỳ vọng sẽ là trung tâm tài chính ngân hàng tại trung tâm thành phố, thể hiện uy tín, thương hiệu của SHB.

“Đây là vị trí kim cương rất đẹp, không có gì thay đổi thì cuối năm nay sẽ khởi công xây dựng. Chúng ta phải chờ cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận và phải thực hiện theo tuần tự”, ông Hiển nói.

Trước ý kiến của một cổ đông về việc giá cổ phiếu SHB chưa tương xứng với giá trị thật của ngân hàng, ông Hiển cho rằng giá trị thực của SHB “cao hơn rất nhiều” so với giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán hiện nay. Tuỳ theo mức độ đánh giá, cổ đông có thể đưa ra quyết định đầu tư của mình.

"Thực ra chúng tôi luôn nói ít làm nhiều”, ông Hiển hàm ý việc thị giá cổ phiếu SHB đang còn ở mức thấp.

Chia sẻ về hoạt động cho vay đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) của SHB, Chủ tịch ngân hàng này khẳng định các dự án cho vay BĐS của SHB đang tuân thủ chặt chẽ về an toàn.

“Triển vọng của ngành BĐS được đánh giá là rất tốt. BĐS tăng giá theo nhu cầu thực và đầu tư thực. Do vậy triển vọng thị trường BĐS của Việt Nam và BĐS do SHB tài trợ là an toàn, tiềm năng và hiệu quả”, ông Hiển nói.

Ông Đỗ Quang Hiển (giữa) phát biểu tại ĐHĐCĐ SHB chiều 22/4/2025. Ảnh: SHB

ĐHĐCĐ SHB đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 ở mức 18%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Ngân hàng đồng thời dự kiến mức chia cổ tức 18% cho năm 2025.

Với tỷ lệ như trên, SHB dự kiến sẽ chi 7.317 tỷ đồng để chia cổ tức cho các cổ đông trong năm nay.