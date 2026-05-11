"Báu vật" hồng ngọc màu đỏ tím nặng hơn 2kg gây chấn động. Ảnh: Bloomberg

Viên hồng ngọc khổng lồ vừa được phát hiện tại khu mỏ đá quý nổi tiếng Mogok, thuộc vùng Mandalay (Myanmar). Nặng tới 11.000 carat (khoảng 2,2kg), “báu vật” này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên gia nhờ màu sắc và chất lượng được đánh giá vượt trội so với nhiều viên hồng ngọc từng được tìm thấy trước đây.

Mogok là khu vực được mệnh danh là “thủ phủ đá quý” của thế giới. Đây là vùng đất nổi tiếng với những viên hồng ngọc có chất lượng hàng đầu, đặc biệt là sắc “máu bồ câu” trứ danh.

Theo giới chức Myanmar, viên hồng ngọc mới phát hiện sở hữu màu đỏ ánh tím pha sắc vàng nhẹ, được xếp vào nhóm màu chất lượng cao.

Ngoài kích thước đặc biệt hiếm có, viên đá còn được giới chức Myanmar đánh giá có độ tinh khiết cao và chưa qua xử lý.

Dù không phải viên hồng ngọc lớn nhất từng được tìm thấy tại Myanmar, các chuyên gia cho rằng giá trị của viên đá mới vượt qua nhiều phát hiện trước đây nhờ chất lượng tổng thể vượt trội, tờ Express đưa tin ngày 10/5.

Trước đó, Myanmar từng ghi nhận nhiều phát hiện ruby nổi tiếng thế giới tại Mogok. Năm 1990, viên hồng ngọc SLORC nặng 496,25 carat (99,25g) được tìm thấy và nhanh chóng trở thành biểu tượng của ngành đá quý nước này.

Năm 1996, một viên ruby khổng lồ nặng tới 21.450 carat (4,29kg) tiếp tục được khai quật, hiện vẫn giữ kỷ lục lớn nhất về trọng lượng. Gần đây nhất là viên NaSaKa nặng 2.789,25 carat (557,85g) được phát hiện vào năm 2022.

Theo Bloomberg, vào năm 2015, một viên hồng ngọc Myanmar nặng 25,5 carat đã được bán với giá khoảng 30,3 triệu USD (hơn 797 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá của Sotheby's ở Geneva.