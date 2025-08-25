Theo Gulf News, viên kim cương nặng hơn 21 carat bị đánh cắp được cho là cực kỳ hiếm, có độ tinh khiết và đối xứng hoàn hảo. Đây là một trong những báu vật hiếm hoi nhất từng được phát hiện trên thế giới.

3 nghi phạm trộm viên kim cương bị bắt sau 8 tiếng gây án. Ảnh: DMO

Cảnh sát Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất – UAE) ngày 18/8 cho biết, nhóm tội phạm này đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch ăn trộm trong hơn một năm.

Chúng dựng vỏ bọc là đại diện của một “tỷ phú giàu có”, thuê xe sang, tổ chức gặp gỡ tại khách sạn 5 sao và thậm chí mời chuyên gia kim hoàn đi cùng để chiếm được lòng tin của chủ sở hữu viên kim cương.

Sau đó, băng nhóm tiếp tục dụ chủ viên kim cương đến một biệt thự với lý do “gặp trực tiếp người mua”. Khi viên kim cương được mang ra, chúng lập tức chộp lấy và bỏ trốn.

Ngay khi nhận được trình báo, cảnh sát Dubai đã triển khai lực lượng đặc nhiệm chuyên trách. Nhờ hệ thống giám sát hiện đại và chiến thuật truy vết khẩn cấp, chỉ trong 8 tiếng, cả 3 nghi phạm đã bị bắt giữ tại nhiều địa điểm khác nhau.

Viên kim cương hồng quý giá cũng được thu hồi an toàn.

Chủ viên kim cương xúc động nói: “Tôi thật sự kinh ngạc trước tốc độ và sự chuyên nghiệp của cảnh sát Dubai. Ngay sau khi tôi gọi báo án, hàng loạt xe tuần tra đã xuất hiện. Đến sáng hôm sau, tôi nhận tin báu vật của mình đã được thu hồi nguyên vẹn. Đó là điều ngoài sức tưởng tượng”.

Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những vụ trộm đá quý đặc biệt nhất trong nhiều thập kỷ, bởi khả năng tìm thấy viên kim cương cực thấp.

Thành công của chiến dịch không chỉ khẳng định năng lực của lực lượng an ninh Dubai, mà còn củng cố vị thế thành phố này như một trong những trung tâm giao dịch kim hoàn an toàn hàng đầu thế giới.