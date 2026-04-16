Khi đi bộ qua một khu rừng tại Cộng hòa Séc, hai người đã phát hiện "kho báu" giấu kín khoảng 100 năm trong một bức tường đá tại khu vực dãy núi Krkonoše (còn gọi là dãy núi khổng lồ).

Trong lúc di chuyển qua khu vực này, họ đã phát hiện một chiếc lon nhôm nhỏ nhô ra từ khe tường. Khi mở ra, họ bất ngờ thấy hàng trăm đồng xu vàng được xếp gọn bên trong.

Chưa dừng lại ở đó, cách vị trí này vài bước chân, họ tiếp tục phát hiện một chiếc hộp khác chứa đồ trang sức, một số vật dụng cá nhân làm bằng vàng. Tổng cộng, họ đã thu được khoảng 6,8kg đồng xu vàng và trang sức.

Hai người đã mang kho báu đến Bảo tàng Đông Bohemia để các chuyên gia thẩm định. Ông Miroslav Novak, trưởng bộ phận khảo cổ của bảo tàng, cho biết việc chôn giấu tài sản có giá trị dưới lòng đất là một thói quen tồn tại từ xa xưa.

"Ban đầu, hành động này thường mang ý nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, về sau, nó chủ yếu được thực hiện trong bối cảnh bất ổn xã hội, khi con người cất giấu tài sản với hy vọng có thể quay lại lấy trong tương lai", ông Novak giải thích.

Dù vậy, theo ông, phát hiện lần này được đánh giá là đặc biệt hiếm do khối lượng kim loại quý lớn và tình trạng bảo quản tốt, tờ Popularmechanics đưa tin mới đây.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, kho báu có thể được chôn giấu trong giai đoạn đầy biến động của thế kỷ 20. Một giả thuyết nhận định, chủ nhân có thể đã giấu tài sản khi chạy trốn khỏi cuộc sáp nhập khu vực bởi Đức Quốc xã. Một khả năng khác là những người Đức sinh sống tại đây đã chôn giấu của cải vì lo sợ bị trục xuất sau chiến tranh.

Theo kiểm kê ban đầu, bên trong chiếc lon nhôm có 598 đồng xu vàng, được chia thành 11 chồng và bọc trong vải đen. Trong khi đó, chiếc hộp sắt chứa nhiều vật dụng quý giá như 16 hộp đựng thuốc lá, 10 vòng tay vàng, sợi dây chuyền có gắn chìa khóa...

Dựa trên dấu khắc và đặc điểm kỹ thuật, các chuyên gia xác định những đồng xu này được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1808 đến 1915.

Số tiền vàng và đồ trang sức được định giá hơn 330.000 USD (khoảng 8,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị lịch sử của kho báu là không thể tính toán được.

Bảo tàng dự định trưng bày bộ sưu tập sau khi trả 10% tiền hoa hồng cho hai người đã mang chúng đến.