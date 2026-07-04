Cảnh quan sông nước trù phú đưa Nam Đà Nẵng trở thành tâm điểm an cư lý tưởng. Ảnh: Ánh Dương.

Tâm điểm an cư cận kề “sông - núi - biển”

Tình trạng kẹt xe, mật độ dân cư cao, thiếu mảng xanh đang trở thành thách thức chung của các thành phố lớn. Trung tâm Đà Nẵng cũng không phải ngoại lệ. Hiện nay, người dân nội đô Đà Nẵng chỉ có hai không gian xanh quy mô lớn là công viên 29/3 và Thanh Niên.

Điều này tạo lực đẩy cho xu hướng chuyển dịch về các đô thị ven sông được quy hoạch bài bản. Các dự án bất động sản kế cận không gian sinh thái đang thu hút đa dạng cư dân: từ giới thượng lưu, trung lưu cần chốn nghỉ dưỡng tiện nghi, người cao tuổi tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, đến thế hệ trẻ ưu tiên việc cân bằng cuộc sống.

Trong xu thế đó, khu Nam Đà Nẵng đang vươn mình trở thành tọa độ an cư sáng giá nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên hiếm có. Vùng đất này là nơi hợp lưu của ba dòng sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa, đồng thời được ôm trọn bởi dải bờ biển Non Nước, Sơn Thủy, Mỹ Khê cùng danh thắng Ngũ Hành Sơn. Không gian sinh thái sông - núi - biển mang đến bầu không khí trong lành, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - nghỉ dưỡng - trải nghiệm.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh giá trị về không gian sống, tính khan hiếm và cảnh quan độc đáo còn thiết lập cho bất động sản ven sông mặt bằng giá vượt trội. Theo báo cáo Knight Frank 2024, giá trị nhà ở ven sông toàn cầu cao hơn trung bình tới 49%. Tại châu Á, khi hạ tầng giao thông kết nối trung tâm và đô thị ven sông, sự chênh lệch này càng nới rộng. Tiêu biểu như tại Gangnam (Hàn Quốc) hay Phố Đông (Trung Quốc), mạng lưới metro và những cây cầu nối nhịp đã biến các vùng ngoại ô ven sông thành tâm điểm kinh tế mới, kéo theo giá căn hộ tăng mạnh chỉ sau 20 năm.

Đối chiếu với quỹ đạo đó, sự hình thành các dự án giao thông trọng điểm như tuyến LRT kết nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai, đường sắt cao tốc Bắc - Nam hay cầu Bùi Tá Hán sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách và gia tăng giá trị BĐS cho khu vực Nam Đà Nẵng.

Lựa chọn của cư dân tinh hoa

Sống giữa thiên nhiên nhưng cư dân Nam Đà Nẵng vẫn tận hưởng nhịp sống tiện nghi nhờ hạ tầng hiện đại. Ảnh: Ánh Dương.

Được bao bọc bởi thiên nhiên xanh mát nhưng nhịp sống tại khu Nam Đà Nẵng không thiếu đi sự tiện nghi. Lợi thế vị trí mang đến khoảng cách cân bằng: đủ xa để tận hưởng không khí trong lành, nhưng đủ gần để tiếp cận sân bay quốc tế, trung tâm thành phố hay phố cổ Hội An nhờ mạng lưới giao thông đồng bộ.

Khu Nam còn quy tụ loạt tiện ích như Da Nang Downtown, Cung thể thao Tiên Sơn, Lotte Mart, Mega Market, phục vụ trọn vẹn nhu cầu giải trí, mua sắm. Đồng thời, khu vực Hòa Xuân đang được quy hoạch nhiều quỹ đất cho trường học và công viên, kiến tạo chuẩn sống lý tưởng. Sự cộng hưởng giữa mảng xanh thiên nhiên và hạ tầng xã hội được xem là chìa khóa kiến tạo chất sống chất lượng, tạo lực đẩy cho tiềm năng sinh lời của bất động sản.

Tổ hợp S-Light Tower sở hữu tọa độ đắc địa tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Ảnh: Sun Property.

Trong bối cảnh Nam Đà Nẵng đón luồng cư dân mới, tổ hợp căn hộ S-Light Tower do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển đang trở thành tâm điểm trên thị trường địa ốc khu Nam. Tọa lạc tại nút giao Nguyễn Đình Thi và đường 29/3, cửa ngõ khu đô thị Sun NeO City, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến các tiện ích trọng yếu của thành phố nhưng vẫn giữ không gian sống gần gũi thiên nhiên. Với dự án cầu Bùi Tá Hán, khoảng cách đến biển Mỹ Khê sẽ được rút ngắn đáng kể.

Sở hữu vị trí ngã ba giao sông Hàn, sông Cẩm Lệ và Đô Tỏa, dự án thừa hưởng không gian sinh thái trong lành cùng tầm nhìn thoáng đãng. Tổ hợp tháp đôi 22 tầng được thiết kế đối xứng, mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông, núi Ngũ Hành Sơn, biển Đông và những màn trình diễn pháo hoa quốc tế DIFF.

Tầm nhìn thu trọn vẻ đẹp thiên nhiên Đà Nẵng và lễ hội DIFF. Ảnh: Sun Property.

Căn hộ tại đây được thiết kế tối ưu công năng, đặc biệt là dòng căn 2 ngủ (59m2), phù hợp với nhóm khách gia đình, người trẻ độc thân định cư lâu dài hoặc khai thác cho thuê. Hệ tiện ích nội khu đồng bộ tại tầng 2 gồm bể bơi, phòng gym, spa, thư viện… sẽ kiến tạo môi trường sống tiện nghi khép kín.

Sự hội tụ giữa vị trí đắc địa, kiến trúc độc đáo, tiện ích đầy đủ và pháp lý sở hữu lâu dài bảo chứng cho giá trị tích lũy, sinh lời của S-Light Tower trong chu kỳ phát triển mới của Đà Nẵng.

Chiêm ngưỡng tầm nhìn bao trọn sông - núi - biển từ căn hộ S-Light Tower.

(Nguồn: Sun Property)