Theo danh mục các dự án, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án ngoài ngân sách.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, có 4 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm: cải tạo sân chơi và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư tập thể Đại học Ngoại thương, phường Láng Thượng (cũ); Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Láng; Xây dựng Trường Tiểu học Láng Thượng 2; Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND phường Láng Thượng (cũ).

Bên cạnh đó, thành phố đăng ký mới 3 dự án gồm: Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; Xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính phường Láng; Xây dựng trụ sở Công an phường Láng.

Đáng chú ý, tuyến metro số 5 được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, kết nối khu vực trung tâm với phía Tây thành phố. Khi được triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường lớn, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang tuyến.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, trên địa bàn phường Láng còn có một dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách là cải tạo, xây dựng lại khu chung cư tại khu đất số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Đây là dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, nằm trong chương trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ của thành phố.