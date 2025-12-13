Bức tranh thị trường cuối 2025 cho thấy sự phân hoá rõ nét: chỉ những dự án có giá trị thật mới giữ được sức hút dòng vốn. Ở tâm điểm của xu hướng đó, Setia Edenia nổi lên như một lựa chọn an cư, đầu tư thuyết phục nhờ vị trí chiến lược và giá trị sống hiện hữu.

Dòng tiền chọn lọc sản phẩm đúng giá trị

Nửa cuối năm 2025, thị trường BĐS Việt Nam ghi nhận dòng tiền quay lại rõ rệt. Báo cáo mới nhất của Savills cho thấy dòng tín dụng cũng quay lại mạnh mẽ tại thị trường TP.HCM. DXS-FERI dự báo, tiến trình tăng giá trong Quý 4/2025 lý tưởng có thể đạt đến 10 - 15%, ngay cả khi nguồn cung mới dự kiến tăng 40 - 50%.

Nguồn cung tăng mạnh nhưng giá vẫn đi lên chứng tỏ, điểm đến dòng vốn không phụ thuộc vào mức độ nở rộ nguồn cung. Khẩu vị người mua ngày càng “kén chọn”, sản phẩm mới chưa chứng minh được năng lực vận hành không nằm trong danh mục ưu tiên. Dòng tiền hiện tại chỉ chảy về các dự án đảm bảo giá trị sống hiện hữu, tính thanh khoản thật, đặc biệt phải có “biên an toàn” khi thị trường bước vào chu kỳ phục hồi bền vững.

Giai đoạn phân hoá đẩy những dự án có chất lượng vượt trội trở thành tâm điểm đầu tư, trong đó Setia Edenia (Quốc lộ 13, Lái Thiêu, TP.HCM) trở thành ví dụ rõ nét. Dự án được phát triển bởi S P Setia - nhà kiến tạo đô thị hàng đầu, ghi dấu với những công trình biểu tượng như Battersea Power Station - London hay Atlas Melbourne - Úc, … bảo chứng cho năng lực phát triển, vận hành và dẫn dắt tiêu chuẩn sống hiện đại.

Không gian xanh mát, yên tĩnh giữa đô thị sôi động biến Setia Edenia trở thành “vườn địa đàng” của thịnh vượng, kết nối và an yên

Setia Edenia nằm trong khu đô thị sinh thái EcoXuân được mệnh danh là “miền xanh di sản” độc đáo và lớn nhất trên toàn trục Quốc lộ 13. Khu compound sinh thái EcoXuân rộng đến 17.062 m2 có thảm thực vật trưởng thành qua 2 thập kỷ, giúp Edenia trở thành “ốc đảo xanh” giữa lòng thành phố, không khí luôn tươi mát tinh khiết, biệt lập với bụi bặm, tiếng ồn.

So với hàng loạt dự án đang ở mức “kỳ vọng tương lai”, thì mảng xanh rộng lớn sẵn có, cộng đồng cư dân quốc tế văn minh, cùng vị trí tâm điểm thịnh vượng của Edenia tạo sức hút hiện thực ngay hôm nay.

Chốn an cư và đầu tư sinh lời lý tưởng

Bao quanh Setia Edenia là hệ tiện ích toàn diện. Chỉ vài bước đi bộ có thể đến trung tâm thương mại Lotte, bệnh viện quốc tế Becamex, ga Metro tương lai… Cách vài phút di chuyển là AEON Mall, sân golf và các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP 1–2, Sóng Thần, Việt Hương. Mạng lưới kết nối, tiện ích “ngay ngưỡng cửa” giúp Edenia có lợi thế lớn trên thị trường cho thuê. Chuyên gia nước ngoài, y bác sĩ, nhân sự cao cấp… thường chọn nơi “ở được ngay”, giảm thời gian di chuyển, tăng chất lượng sống, từ đó chấp nhận mức giá thuê cao hơn.

Tại các hội nghị ở Đài Loan, Setia Edenia thu hút mạnh mẽ nhờ mô hình “trúng” nhu cầu của nhóm khách thuê thu nhập cao: kết nối nhanh, “ốc đảo xanh” có mảng xanh rộng lớn nhất trên toàn trục và tiện nghi nghỉ dưỡng. Đặc biệt, khi vùng Đông Bắc TP.HCM nổi lên như “thủ phủ” FDI của Đài Loan, nhu cầu thuê căn hộ cao cấp ngày càng tăng, mở ra biên lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư.

Ở nội khu, từng chi tiết đều được chăm chút tạo nên trải nghiệm sống như khu nghỉ dưỡng 5 sao. Hơn 39 tiện ích từ hồ bơi, công viên, phòng gym, khu vui chơi trẻ em đến vườn thiền… giúp cư dân tận hưởng dịch vụ cao cấp tại gia. Với nhà đầu tư, điều này chuyển hóa trực tiếp thành giá thuê cao hơn, tỷ lệ lấp đầy ổn định và tệp khách thuê sẵn sàng trả cho dịch vụ cao cấp.

Từng chi tiết trong Setia Edenia đều được chăm chút tỉ mỉ, kiến trúc mềm mại hoà quyện cùng thiên nhiên tạo nên sự cân bằng hoàn hảo

Setia Edenia đang đưa ra năm chính sách linh hoạt, trong đó vay 35% lãi 0% trong 24 tháng được xem là lợi thế tài chính hiếm có trên thị trường. Tối ưu chi phí vốn giảm áp lực dòng tiền, giữ lại một phần vốn phân bổ vào các cơ hội sinh lời, từ đó cải thiện suất sinh lời thực tế (ROE). Đây là cách Edenia giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro dòng tiền, tối đa cơ hội, chứ không đơn thuần là hỗ trợ vay.

Những chính sách như thanh toán từ 5% đến 15% phần còn lại giãn đến lúc bàn giao, hay gói vay 70% lãi 0% trong 36 tháng, miễn phí quản lý hai năm, tổng mức ưu đãi tương đương 10%,… tạo ra sự cạnh tranh so với các dự án lân cận.

Với cách thiết kế chính sách theo hướng “giảm chi phí vốn, tăng dư địa đầu tư thay thế, giảm rủi ro dòng tiền”, Setia Edenia cho thấy sự khác biệt trong tư duy phục vụ nhóm khách đầu tư, phù hợp với xu thế dòng tiền thông minh nói “không” với lời hứa viễn vông. Nhờ kết hợp giữa vận hành hiện hữu, chính sách tài chính linh hoạt, và ưu thế “mảng xanh lớn nhất”, Setia Edenia trở thành “ốc đảo xanh” đáp ứng đúng tiêu chí mà nhà đầu tư săn tìm trong giai đoạn thị trường tái cân bằng.

(Theo Kinh tế và Đô thị)