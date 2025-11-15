Ngày 15/11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa gắp thành công dị vật trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi.

Trước đó, bệnh nhi N.Q.T.Đ. (3 tuổi, trú tại xã Cửa Việt) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho sặc. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị sặc kim chọc tủy vào đường thở.

Các bác sĩ gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Dị vật này dài khoảng 22mm, nằm ở góc carina (nơi vùng chia đôi khí quản), một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, một đầu tròn nằm trong phế quản gốc trái.

Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp cấp cứu vô cùng nguy hiểm. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Sau khoảng 15 phút, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Các triệu chứng trước đó của bệnh nhi đã được cải thiện.

Dị vật trong đường thở của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi trong vòng 48 giờ. Được biết, bệnh nhi không may bị sặc kim chọc tủy vào đường thở trong lúc làm răng.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, mắc dị vật đường thở là tình huống cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tắc nghẽn, xẹp phổi, viêm phổi hoặc tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ khi ăn uống, sinh hoạt và đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu hóc dị vật như ho sặc, thở rít, tím tái. Tránh tình trạng tự xử lý tại nhà.