Sự việc xảy ra tại một nhà hàng lẩu mới khai trương ở quận Hoàng Cốc, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ đang dùng bữa cùng bạn bè thì cảm thấy món ăn quá cay. Để giảm cảm giác khó chịu, cô uống một ngụm trà sữa trân châu. Tuy nhiên, không may, những hạt trân châu đã mắc kẹt trong cổ họng khiến cô không thể thở.

Những người xung quanh, bạn bè và nhân viên nhà hàng, nhanh chóng cố gắng giúp đỡ bằng cách vỗ lưng cô nhưng không có hiệu quả. Trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ cố gắng ra hiệu nhờ ai đó thực hiện thủ thuật Heimlich. Tuy nhiên, không ai hiểu được cô đang yêu cầu điều gì.

Ngay lúc đó, bé gái Hu Zihan (11 tuổi), ngồi ở bàn kế bên, nhận ra tình huống nguy hiểm. Dù còn nhỏ tuổi, Hu vẫn bình tĩnh đứng dậy và đề nghị được giúp đỡ.

Cô bé nhớ lại bài học từ lớp huấn luyện mà cô vừa tham gia hôm 1/8. Hu biết rằng 4 phút đầu tiên là "khung giờ vàng" để cứu người bị nghẹt thở.

Không chần chừ, Hu lao đến, vòng tay ôm quanh người phụ nữ và bắt đầu thực hiện thủ thuật Heimlich một cách dứt khoát và chính xác. Hiểu được hành động của cô bé, người phụ nữ lập tức cúi người phối hợp. Chỉ sau khoảng 30 giây, cô ho ra 3 viên trân châu và bắt đầu thở lại được, Global Times đưa tin.

Trong niềm vui và xúc động, người phụ nữ lập tức ôm chầm lấy Hu để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Những người khác vỗ tay tán thưởng cô bé cứu hộ trẻ tuổi.

Hu Zihan hiện là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Liêu Ninh và vừa mới được đào tạo kỹ năng sơ cứu cơ bản, bao gồm cả thủ thuật Heimlich, chỉ vài ngày trước sự việc.

Hành động dũng cảm và nhanh trí của Hu không chỉ cứu sống một người mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sơ cứu cho trẻ em.