Bé gái đi cấp cứu vì đau bụng từ vùng trên rốn lan rộng. Kết quả chụp CT phát hiện khí tự do trong ổ bụng, nghi thủng dạ dày nên các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp cho trẻ.

Bé gái N.M.D. (12 tuổi, trú tại Vĩnh Long) thường xuyên đau bụng rải rác. Bố mẹ của D. cho rằng con đau thông thường nên tự mua thuốc cho con uống.

Gần đây, D. hay đau bụng không thuyên giảm, sau đó xuất hiện cơn đau vùng trên rốn, lan ra khắp bụng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, chỉ định trẻ siêu âm bụng và chụp MSCT bụng kiểm tra. Kết quả ghi nhận khí tự do trong ổ bụng. Đây là dấu hiệu gợi ý thủng tạng rỗng, một tình trạng ngoại khoa cần được xử trí khẩn cấp.

Trước diễn tiến lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhi được chẩn đoán nghi thủng tạng rỗng, theo dõi thủng dạ dày - hành tá tràng và nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ca mổ của bé D. Ảnh: BVCC.

Bé D. được can thiệp kịp thời bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn, sau phẫu thuật hồi phục nhanh, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, đồng thời sớm xuất viện.

Theo BS.CKII. Lê Tòng Bá - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện, thủng dạ dày - hành tá tràng do viêm loét thường gặp ở người trưởng thành nhiều hơn so với trẻ em. Tuy nhiên, trẻ vẫn có thể mắc bệnh lý viêm loét đường tiêu hóa và gặp biến chứng nguy hiểm nếu tổn thương tiến triển mà không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Khi con đau bụng, gia đình không nên chủ quan tự mua thuốc mà cần cho trẻ đến các cơ sở khám bệnh. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe của bệnh nhi.

Bác sĩ Bá cũng khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị dạ dày cho trẻ khi chưa có chỉ định chuyên môn. Một số thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc kháng viêm không steroid, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.