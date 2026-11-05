Khi máy bay vừa cất cánh, người phụ nữ 64 tuổi đột ngột tăng huyết áp dẫn tới nhiều triệu chứng nguy hiểm. Các bác sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ, ổn định sức khỏe cho bệnh nhân.

Trên chuyến bay VN1415 từ Buôn Ma Thuột đến TPHCM, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, chóng mặt, buồn nôn. Có mặt trên chuyến bay, BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đã cùng các bác sĩ và phi hành đoàn hỗ trợ người bệnh.

Chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19h50, ngày 4/11. Bác sĩ Hai cho biết khoảng 15 phút sau, nữ hành khách có biểu hiện run tay chân, chóng mặt, buồn nôn. Tiếp viên hàng không đến hỗ trợ ban đầu, nhưng sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Bác sĩ Hai hỗ trợ kiểm tra sức khỏe cho người dân. Ảnh: BVCC.

Ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế, bác sĩ Hai nhanh chóng đến hỗ trợ. Trên chuyến bay có bốn bác sĩ khác cùng tham gia giúp đỡ nữ hành khách.

Qua kiểm tra, huyết áp của người bệnh ở mức 160/90 mmHg. Bác sĩ Hai cho biết người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Ông vừa trấn an vừa cho người bệnh dùng thuốc và tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng bệnh nhân cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định.

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng và quá trình hỗ trợ người bệnh được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hai lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì áp suất thay đổi có thể làm tăng huyết áp.