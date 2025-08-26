Sáng 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã được huy động xuyên đêm để tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích tại khu vực sông Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến) về quê ngoại ở xã Hòa Vang, cách nhà gần 10km, để chơi.

Trong lúc đi cùng bà ra vườn gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Gia đình sau đó trình báo sự việc đến Công an xã Hòa Vang.

Lực lượng chức năng chèo thuyền trên sông Yên tìm kiếm bé gái. Ảnh: H.Đ

Ngay trong đêm lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông Yên.

“Từ thông tin gia đình cung cấp, ban đầu xác định khả năng cháu bé rơi xuống sông, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai”, lãnh đạo xã Hòa Vang thông tin.

Đến sáng nay (26/8), hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát các khu vực lân cận để sớm tìm được cháu bé.