Ngày 23/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai cháu nhỏ bị đuối nước khi tắm biển khiến một cháu tử vong, còn một cháu vẫn đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ba cháu nhỏ gồm: N.P.T. (SN 2016), N.D.K. (SN 2014) và em trai N.D.K (SN 2016) cùng trú tại TDP Quang Trung, xã Hải Tiến ra tắm biển tại khu vực bãi biển thuộc TDP Bắc Sơn, xã Hải Tiến.

Trong lúc tắm, cháu K. (SN 2016) và cháu T. bị sóng biển cuốn ra xa. Thấy vậy, cháu K. (SN 2014) lập tức chạy lên bờ kêu cứu.

Khu vực biển xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: H.A.

Thấy có người đuối nước, người dân gần đó nhanh chóng lao xuống ứng cứu, đưa được cháu T. lên bờ nhưng cháu đã tử vong. Khi người dân quay lại tìm kiếm thì không còn thấy cháu K. (2016).

Thi thể cháu T. đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

"Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình có người gặp nạn. Đồng thời, huy động lực lượng công an, bộ đội cùng các lực lượng khác khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại”, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết.