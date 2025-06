Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Dễ (28 tuổi, ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Lâm Văn Dễ tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 31/5, ông Đ.V.T. (50 tuổi, ngụ cùng địa phương) gửi cháu ngoại là Đ.N.S. (9 tuổi) cho bà T. là hàng xóm nhờ trông coi.

Lúc sau, bé S. sang nhà Dễ ở gần đó để chơi. Tại đây, Dễ nảy sinh ý định rồi thực hiện hành vi đồi bại, xâm hại bé gái này.

Đến 18h cùng ngày, bà T. đi tìm S. thì phát hiện bé đang chơi trong nhà Dễ nên gọi về nhà. Thấy S. có dấu hiệu bất thường, bà T. gặng hỏi mới biết bé bị Dễ xâm hại.

Nghe người hàng xóm nói lại sự việc, ông T. đã làm đơn tố giác hành vi của Dễ đến cơ quan công an. Đối tượng Dễ sau đó thừa nhận hành vi phạm tội của mình.