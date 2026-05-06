Ngày 6/5, thông tin từ UBND xã Bình Minh (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang làm các thủ tục để thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trong đêm tại địa phương.

Bé gái 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm trước cửa nhà dân ở Ninh Bình

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/5, người dân xóm An Hải (xã Bình Minh) phát hiện một giỏ nhựa bị bỏ trước cửa nhà. Khi kiểm tra, họ phát hiện bên trong có một bé gái, ít quần áo và một tờ giấy, nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Nội dung tờ giấy ghi: “Con là sinh viên, do lầm lỡ, con sinh bé ra mà không thể nuôi được cháu. Con để cháu ở đây, hữu duyên ai nhận được cháu thì nuôi dạy cháu lên người giúp con. Con xin cảm ơn suốt đời. Cháu sinh lúc 11h20 ngày 2/5/2026. Con tự sinh cháu ở phòng trọ, nên cháu chưa được can thiệp y tế. Con cúi đầu cảm ơn gia đình".

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, làm các thủ tục theo quy định của pháp luật và đưa bé gái đi thăm khám sức khỏe.

Sau khi được thăm khám, sức khỏe cháu bé tốt, bé nặng 2.4 kg và hiện đang được bàn giao cho trạm y tế xã theo dõi, chăm sóc.