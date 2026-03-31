Chiều 31/3, ông Võ Như Phong - Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái được đặt trước cổng nhà ông Nguyễn Hùng Toàn (SN 1980) và bà Trần Thị Diệp Hoa (SN 1979, trú thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây).

Cháu bé được quấn trong khăn, đặt trong một sọt nhựa màu xanh, bên cạnh là tờ giấy viết tay, trình bày hoàn cảnh của người mẹ.

Nội dung bức thư nêu: “Con là sinh viên, con trót dại nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị, cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, ngàn lần cảm ơn”.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm theo bức thư viết tay. Ảnh: Đ.B

Theo chính quyền địa phương, cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, không có giấy tờ tùy thân hay tài sản kèm theo.

Ngay sau khi phát hiện, UBND xã đã lập biên bản, đồng thời giao cháu bé cho gia đình ông Toàn và bà Hoa tạm thời chăm sóc theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng phát thông báo tìm thân nhân cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày, từ 31/3 đến hết 6/4.

Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.