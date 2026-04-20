Ngày 20/4, UBND phường Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm người thân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ.

Bé trai bị bỏ rơi ở TPHCM. Ảnh: HC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Gò Vấp đã có mặt ghi nhận sự việc và đưa cháu bé đi kiểm tra y tế. Qua thăm khám ban đầu, xác định cháu là bé trai, nặng 2,9kg, khoảng 2 ngày tuổi.

Hiện cháu đang được cán bộ phường tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ tìm người thân.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, UBND phường Gò Vấp đã phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu. Trường hợp không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục khai sinh và lập hồ sơ đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ hoặc tìm gia đình thay thế theo quy định của pháp luật.