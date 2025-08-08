Bà Han Tae-soon cùng chồng và con gái Kyung-ha. Ảnh: CNN

Mất tích khi mẹ đi chợ

Tháng 5/1975, bà Han để con gái nhỏ 4 tuổi chơi gần nhà ở Cheongju, cách Seoul khoảng 110km về phía nam, trong lúc bà đi chợ. Khi trở về, bà phát hiện con gái đã biến mất.

Năm đó, bà Han 23 tuổi. Bà cùng gia đình đi khắp các cánh đồng dưa hấu gần nhà để tìm con. Bà lo sợ cô bé đi lạc hoặc bị chết đuối. Bà báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Mỗi ngày, bà đều đến đồn cảnh sát hỏi tin về con nhưng không có.

Năm 1981, bà mở một tiệm làm tóc ở Anyang và treo một bức ảnh của Kyung-ha để khách hàng xem. Bà hy vọng càng nhiều người biết sẽ càng tăng cơ hội tìm được con.

Bà đã đến các đài phát thanh, phát tờ rơi và xuất hiện trên một chương trình truyền hình vào năm 1990 để nói về người con mất tích. Việc làm này giúp bà có thêm nhiều manh mối nhưng cũng mang đến một cú lừa đau đớn.

Một cô gái khoảng 20 tuổi đã nhận mình là Kyung-ha. Khi bà Han hỏi chuyện, cô trả lời đủ để bà tin tưởng. "Tôi hỏi bố cô làm nghề gì, cô ấy nói ông ấy lái taxi. Vì vậy, tôi đã đưa cô ấy về. Tôi đã tin đó là con gái mình", bà Han kể.

Trong khi đó, chồng bà Han không tin khi thấy cô gái bước vào cổng nhà. Tuy nhiên, vì khao khát tìm lại con, bà vẫn một mực tin cô gái.

Khoảng 2 năm sau, khi cô gái chuẩn bị kết hôn, bà Han mới biết sự thật. Cô thừa nhận đã lừa dối bà vì bản thân cũng bị mẹ đẻ bỏ rơi và muốn có một gia đình.

Kyung-ha chụp ảnh khi ở Mỹ. Ảnh: CNN

Bước đột phá

Năm 2019, nhóm 325 Kamra – chuyên kết nối những người Hàn Quốc được nhận nuôi với gia đình ruột thịt – xác nhận ADN của bà Han trùng khớp với một cô gái. Họ nói con gái bà hiện sống ở Mỹ, dưới cái tên Laurie Bender.

Suốt bao năm tìm con, bà Han chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm bên ngoài Hàn Quốc. “Tôi nghĩ con bé có thể được một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hàn Quốc nhận nuôi, hoặc nếu còn sống, con bé đang ở đâu đó trong nước.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con lại làm con nuôi ở nước ngoài”, bà chia sẻ.

Laurie Bender ở Mỹ cũng nhiều năm đi tìm nguồn gốc của mình. Năm 2019, cô từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, khoảng tháng 5/1975, cô đã theo một người phụ nữ lên tàu, rồi đến đồn cảnh sát và tới trại mồ côi.

Hai mẹ con gặp lại trong ngày đoàn tụ. Ảnh: CNN

Bà Han cho rằng người phụ nữ lạ mặt đó đã dụ dỗ Kyung-ha đến một ga xe lửa ở Jecheon, cách nhà họ khoảng 64km, rồi bỏ rơi cô bé.

Cảnh sát đã đưa Kyung-ha đến Trại trẻ sơ sinh Jecheon, lúc đó do Jane White, một người Mỹ, điều hành. Tới tháng 2/1976 - 9 tháng sau khi mất tích, Kyung-ha được đưa sang Mỹ.

Năm 2019, Kyung-ha bay sang Seoul để gặp mẹ. Hai mẹ con ôm nhau hạnh phúc ngay tại sân bay. Bà Han bật khóc. Trong ký ức của bà, con gái mình vẫn là cô bé năng động, hay bám chặt vào váy mẹ ngày nào.

Vuốt ve đầu con gái, lần theo da đầu và thậm chí sờ nắn hình dáng đôi tai, bà Han chắc chắn cô gái này chính là con mình. Kyung-ha cũng còn giữ đôi giày mà cô đi vào ngày mất tích.

Giờ đây, bà Han (hiện 73 tuổi) vẫn sinh sống ở quê nhà Anyang, Hàn Quốc. Sau hơn 5 năm đoàn tụ với con, điều bà cảm thấy khó chịu nhất là khoảng thời gian đã mất và rào cản ngôn ngữ.

"Nếu lúc đó chúng tôi không bị chia cắt, thì giờ tôi đã có thể nói với con mọi điều mình muốn. Nhưng giờ đây, ngay cả khi tôi cố gắng nói chuyện với con, vẫn còn nhiều hiểu lầm vì rào cản ngôn ngữ", bà chia sẻ.