Thói quen nguy hiểm nhiều người mắc phải

Sáng 14/10, tài khoản Facebook M.K. chia sẻ câu chuyện liên quan tới trẻ nhỏ tại bãi đỗ xe Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Tràng Thi, Hà Nội). Trong quá trình đi khám bệnh tại đây, khi bước vào bãi xe, chị M.K. thấy một bé gái 4-5 tuổi ngồi trong ô tô, hoảng loạn gào khóc, bấm còi inh ỏi và đập tay vào cửa kính để cầu cứu.

Quan sát tại đây cho thấy trong xe không có người lớn, chỉ có một mình bé trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Hiện trạng xe lúc đó đã tắt máy, khóa xe, chỉ có bé và chiếc điện thoại.

Theo chị M.K, rất may bé biết bấm còi, đập tay vào cửa kính để gọi người giúp đỡ, chứ không thì không ai nghe thấy bé khóc, nhất là lúc đó trời đang mưa tầm tã.

Chị M.K. cho biết khi đó chị và bảo vệ của bệnh viện đã cố gắng trấn tĩnh và hướng dẫn bé xoay chốt cửa nhưng con chưa hiểu để thực hiện. Tình huống khi đó buộc bảo vệ phải phát loa tìm phụ huynh và kiên nhẫn dỗ dành, sau đó bé mới bối rối nhớ ra và đọc được số điện thoại của mẹ.

Trước đó, tháng 5/2025, một người cha ở TPHCM chở con trai bằng ô tô đến một tiệm sửa xe. Sau đó, cậu bé ngồi chơi trong xe chờ bố vào tiệm trao đổi công việc. Khoảng 1 giờ sau, người bố phát hiện con đang trong tình trạng hôn mê, lay gọi không đáp ứng nên đưa trẻ đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM).

Bác sĩ tìm ra nguyên nhân khiến trẻ hôn mê, trụy mạch là ngộ độc khí styrene từ chai hóa chất hàn nhựa để trong cốp xe. Trên nhãn chai ghi thành phần gồm nhựa polyesster lỏng không no 52-61%, styrene monomer 39-48%.

Thực tế, thói quen để trẻ một mình trong xe, khóa cửa, tắt máy để bố mẹ làm việc cá nhân là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro chết người.

Bé trai đột ngột hôn mê sâu, suy hô hấp nặng do hít phải khí độc hại styrene trên xe vào tháng 5. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, khi bị bỏ quên trong ô tô, trẻ dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, gào thét, khóc lóc. Những hành động này khiến các bé nhanh chóng kiệt sức, làm giảm khả năng tự thoát ra hoặc ra hiệu cầu cứu. Vì vậy, cha mẹ không bao giờ được để trẻ một mình trong xe dù chỉ vài phút, ngay cả khi trời mát hay có điều hòa.

Ngoài ra, thân nhiệt trẻ em tăng nhanh gấp 3-5 lần so với người lớn. Khi nhiệt độ trong xe vượt 40 độ C, trẻ bắt đầu stress nhiệt, tiết mồ hôi để thải nhiệt. Nếu nhiệt độ đạt 42 độ C, sốc nhiệt thực sự xảy ra, gây viêm cấp tính hệ thống, tổn thương đa cơ quan như gan, tim, thận, não, cơ, dẫn đến hôn mê và tử vong.

Nguy cơ ngộ độc khí CO

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chiếc ô tô hiện đại mang lại sự tiện lợi vượt trội trong đời sống đô thị, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn nếu sử dụng không đúng cách.

Bác sĩ Hoàng chỉ ra rằng nguy cơ ngạt khí carbon monoxide (CO) luôn hiện hữu khi ngồi trong xe quá lâu, tắt máy. Khí CO không màu, không mùi, thay thế oxy trong máu, gây ngạt thở và tử vong.

Các mối nguy khác với trẻ gồm hoảng loạn tâm lý, hít phải khí độc nội thất. Các hợp chất hữu cơ từ vật liệu nội thất và bụi mịn PM2.5 từ khí thải gây hại cho phổi trẻ. Các trường hợp điều hòa ngừng hoạt động do hết nhiên liệu hoặc lỗi kỹ thuật làm tăng nguy cơ sốc nhiệt.

Vì vậy, bác sĩ Hoàng khuyến cáo hành động để lại trẻ trong xe, khóa cửa, tắt máy, đặc biệt khi xe đỗ ở nơi kín gió hoặc trẻ ngủ, không nhận biết được nguy hiểm.

Các chuyên gia lưu ý thêm, khi cho trẻ di chuyển trên ô tô, trẻ phải ngồi trên ghế chuyên dụng với chốt an toàn.

Cha mẹ nên dạy con kỹ năng sinh tồn như hướng dẫn trẻ giữ bình tĩnh, bấm còi (nhiều xe vẫn hoạt động khi tắt máy), bật đèn khẩn cấp (nút hình tam giác), hạ cửa sổ để ra hiệu, hoặc dùng búa thoát hiểm. Trẻ cần nhớ số điện thoại của bố mẹ. Nếu phát hiện trẻ bị kẹt, gọi ngay 115 (cấp cứu) hoặc 114 (cứu hỏa), không chờ tài xế.

Thay đổi thói quen, trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ, và đặt an toàn lên trên mọi tiện nghi tạm thời là cách bảo vệ con em khỏi những hiểm họa khôn lường.

