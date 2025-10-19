Chiều 19/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm cho biết, lực lượng công an đang làm việc với những người liên quan đến vụ cháu bé nghi bị bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương.

Bé gái nghi bị bạo hành. Ảnh: T.Lương

Theo tìm hiểu của PV, bé gái nói trên là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm).

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo công an vào cuộc.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, bé L. sống cùng với người mẹ ruột và cha dượng tên N. Hiện nay, bé gái đang nằm viện điều trị.

“Tiếp nhận thông tin, công an đã làm việc với những người liên quan, chúng tôi đã cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi và động viên bé gái”, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm thông tin.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.