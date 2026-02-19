Theo thông tin từ trang QQ, sự việc xảy ra tại Bạc Châu, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Dịp tết Nguyên đán, bé gái theo gia đình về quê tảo mộ mẹ. Trước phần mộ, em quỳ xuống, kể cho mẹ nghe thành tích học tập của mình trong năm qua.

"Năm nay con được 6 giấy khen, trong đó có danh hiệu "Học sinh 3 tốt". Con thấy các bạn được bố mẹ đến đón, ai cũng vui lắm… Nhưng con có giấy khen cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mẹ không thể nhìn thấy", bé gái nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Không chỉ kể chuyện, bé còn đọc to bức thư viết cho mẹ. Khi đốt thư, em dặn dò khe khẽ: "Dù chỉ là một tờ giấy, nhưng trong đó là tình yêu của con dành cho mẹ. Con còn chưa viết xong đã khóc rồi. Mẹ giữ lấy nhé, coi như quà con tặng mẹ".

Đứng phía sau máy quay, cô ruột của em không kìm được nước mắt.

Cô ruột là người ghi lại cảnh tượng xúc động. Ảnh: QQ

Theo chia sẻ từ người thân, bé gái tên Tiểu Vân, mất mẹ khi mới hơn 3 tuổi. Người cha vì lý do riêng cũng không ở bên cạnh cô bé. Từ đó, cô ruột đã đón 3 chị em cô bé về nuôi dưỡng.

Ở tuổi 40, người phụ nữ đã ly hôn ấy một mình gồng gánh 5 đứa trẻ - gồm 2 con ruột và 3 người cháu. Gánh nặng mưu sinh khiến mái tóc chị bạc trắng trước tuổi. Gia đình hiện sinh sống tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, nhận trợ cấp tối thiểu để trang trải cuộc sống.

Dù hoàn cảnh chật vật, chị chưa từng nghĩ đến việc gửi các cháu đi nơi khác. "Nếu lúc đó để các con rời đi, tôi sẽ hối hận cả đời. Dù khó đến đâu, tôi cũng không để đứa trẻ nào phải thiệt thòi”, chị chia sẻ.

Trên mạng xã hội, người cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của các con. Trước đó, khi nhận giấy khen, bé gái từng nói với cô: "Sau này cô đừng sợ mất mặt, con sẽ là niềm tự hào lớn nhất của cô".

Trong một cuộc phỏng vấn, em bộc bạch sẽ cố gắng học thật giỏi, lớn lên trở thành người có ích để báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Khi được hỏi có ghen tị với các bạn khác không, em đáp: "Con có hơi ghen tị một chút. Nhưng con có cô, chưa chắc các bạn khác đã có. Cô ở bên con cũng giống như bố mẹ vậy".

Liên quan đến sự việc, cơ quan dân chính huyện Qua Dương, tỉnh An Huy cho biết đã cử người xác minh và đang theo dõi, hỗ trợ các vấn đề liên quan.

Câu chuyện về cô gái nhỏ không chỉ khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt, mà còn nhắc nhở nhiều người về giá trị của gia đình - nơi tình yêu thương có thể bù đắp những mất mát lớn nhất trong đời.