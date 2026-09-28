Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông báo, khoảng 4h15 ngày 27/9, ông Nguyễn Thiện H. phát hiện chiếc làn nhựa đặt tại gốc cây xà cừ. Khi lại gần, ông H. phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong làn nhựa, đang ngủ. Ông H. sau đó đưa cháu bé về nhà chăm sóc và báo cho cơ quan chức năng.

Bé gái được phát hiện trong chiếc làn nhựa. Ảnh: Xã Hợp Minh

Theo UBND xã Hợp Minh, cháu bé được xác định là bé gái, khoảng 10-15 ngày tuổi, cân nặng ước tính khoảng 3kg. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe cháu bé bình thường. Bé mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng, đội mũ vải màu hồng.

Trong chiếc làn còn có chiếc gối sơ sinh màu vàng, một số quần áo, tã lót và một lá thư.

Theo nội dung lá thư, người mẹ cho biết mình là mẹ đơn thân, sinh hai con, không có công việc. Do hoàn cảnh khó khăn, người này gửi lại con và mong muốn có người khác nuôi dưỡng cháu. Đồng thời gửi lời xin lỗi con.

Lá thư được cho là của người mẹ để lại. Ảnh: Xã Hợp Minh

Hiện cháu bé đang được UBND xã Hợp Minh bố trí chăm sóc tạm thời, trong thời gian chờ xác định cha, mẹ hoặc người thân thích và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

UBND xã Hợp Minh đề nghị cha, mẹ hoặc người thân thích của cháu bé nếu biết thông tin hoặc có căn cứ chứng minh quan hệ với cháu, liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.