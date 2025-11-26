Ngày 26/11, Công an phường An Lạc, TPHCM đang điều tra vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

Hiện trường nơi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: HC

Vào khoảng 14h cùng ngày, một số người dân đi qua khu vực bãi đất trống thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Tiến lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện một bé gái được quấn trong chiếc khăn mỏng, nằm giữa lùm cỏ rậm rạp, cách mép nước chỉ vài bước chân.

Khu vực này hoang vắng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nên người dân lập tức bảo vệ cháu bé và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế. Ảnh: HC

Công an phường An Lạc đã có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc, đồng thời đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập lời khai từ người dân sống quanh khu vực, đồng thời kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh để xác minh và làm rõ danh tính người đã bỏ rơi cháu bé.

Cùng ngày, UBND xã Hải Hậu, Ninh Bình thông báo tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 4h45 tại thôn 7 Hải Trung, người dân phát hiện một bé trai khoảng 20 ngày tuổi, nặng 4kg, bị bỏ rơi phía trước nhà bà Lại Thị H. (SN 1978). Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa, mặc áo len kẻ trắng - vàng, đội mũ sơ sinh màu xanh nước biển, đeo tất tay màu vàng và quấn chăn màu xanh nhạt. Trong giỏ còn có 4 khăn tắm màu trắng, hai đôi tất tay và tất chân màu vàng. Không có giấy tờ hoặc tài sản kèm theo.

Hiện chưa xác định được cha mẹ đẻ, bà H. đã đưa cháu về nhà chăm sóc sức khỏe tạm thời.

UBND xã Hải Hậu thông báo, nếu sau 7 ngày kể từ ngày 26/11 không có ai đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và thực hiện các bước theo quy định pháp luật.