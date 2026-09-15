Đà Nẵng

Ngày 15/9, UBND xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) đang thông báo tìm cha, mẹ đẻ của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông báo, khoảng 12h30 ngày 13/9, ông Phạm Văn Hiệp (38 tuổi, trú thôn Duy Vinh) phát hiện một bé sơ sinh được đặt trong túi xách màu đen, mở nắp, trước cửa nhà.

Sau khi phát hiện, ông Hiệp cùng vợ đưa cháu bé vào nhà chăm sóc tạm thời và trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái sơ sinh đang được chăm sóc, sức khỏe ổn định. Ảnh: D.V

Thời điểm được phát hiện, bé gái được quấn khăn màu xanh, đeo bao tay, đội mũ màu trắng kem và mặc tã.

Bên trong túi xách có một bình sữa, một chiếc bỉm và mảnh giấy viết tay.

Trong mảnh giấy, người viết xưng là mẹ của cháu bé, cho biết mình là sinh viên “lầm lỡ”, hiện không đủ điều kiện chăm sóc con nên nhờ người có điều kiện nuôi giúp.

Người viết cũng gửi lời xin lỗi và cho biết cháu bé sinh ngày 9/9/2026, đồng thời mong người nhận được cháu yêu thương, chăm sóc.

Bức thư viết tay được cho là của người mẹ để lại. Ảnh: D.V

Sau khi tiếp nhận trình báo, UBND xã Nam Phước chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế và Phòng Văn hóa - Xã hội lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để chăm sóc, bảo đảm an toàn cho cháu bé.

UBND xã Nam Phước đã thông báo rộng rãi để tìm cha, mẹ đẻ của cháu.