Sáng 11/8, người dân phát hiện một thùng giấy đặt ở góc tường của tiệm tạp hóa tại thôn Gò Sắn, xã Nam Ninh Hòa. Khi mở thùng, họ hốt hoảng phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cơ thể tím tái bên trong.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được chăm sóc y tế. Ảnh: X.N

Người dân nhanh chóng báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa bé đến trạm y tế xã sơ cứu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ cháu bé bị suy hô hấp, có khả năng nhiễm trùng nên tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Nam Ninh Hòa cho biết chính quyền địa phương đang xác minh vụ việc, ra thông báo tìm người thân của bé và xử lý theo quy định.